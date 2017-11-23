Липчан не интересует, сколько будет стоить «Айфон-100»

GOROD48 подытоживает опрос о послании потомкам, живущим в 2067 году.

Весь ноябрь в России вскрывали так называемые капсулы времени, заложенные в СССР 1967 году, когда в стране отмечали 50-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Те, кто закладывал послания потомкам, считали, что в 2017 году на всей планете единственным общественным строем будет коммунизм. Даже самые маленькие детки, для которых был выпущен диафильм «В 2017 году», знали о будущей всеобщей автоматизации труда, о том, что Обь и Енисей развернуты в Каспий точечными ядерными взрывами, а «последние империалисты» укрылись на далеком острове… А еще 50 лет назад советские люди пели о том, «на Марсе будут яблони цвести».



Кстати, песня с этими словами впервые появилась в советском кинофильме «Мечте навстречу», вышедшего в прокат в 1963 году. Исполнил ее тогда только-только набирающий популярность Иосиф Кобзон. Лично для лауреата премии Ленинского Комсомола (1976 год), Государственной премии СССР (1984 год), народного артиста СССР (1987 год), Героя Труда Российской Федерации (2016 год), Героя ДНР, депутата Государственной Думы II-VII созывов Иосифа Давидовича будущее сложилось как нельзя лучше. Чего не скажешь о миллионах его сограждан, внезапно попавших в начале 90-х из развитого социализма в пещерный капитализм.



Если бы существовала машина времени, и чести попасть на ней в 2017 год из 1967-го удостоили какого-нибудь передовика производства, что увидел бы этот человек?



В первый час пребывания в Липецке ему в глаза сразу бы бросилось отсутствие на улицах плакатов с лозунгами в честь приближающегося XXXIV съезда КПСС. Он несказанно был бы удивлен тысячами иностранных автомобилей на улицах города. А прочитав на «БМВ» или «Тойоте» надпись «Спасибо деду за победу!», задался бы вопросом: неужели наши еще раз взяли Берлин, а потом еще и Токио, раз здесь столько трофеев? Безусловно, гость из прошлого впал бы в ступор в первом же магазине, в который вошел: как от обилия продуктов питания и спиртного, так и от цен. Он ведь видел на прилавке от силы три вида колбасы и в лучшие дни оставлял в кассе пять рублей.



Но гостя из будущего, очевидно, прикончил бы первый же выпуск новостей. Советского Союза нет. Ни слова - о блоке стран Варшавского договора. Россия добивает в Сирии каких-то террористов, а президент Путин заявляет о планах восстановления этой страны. Все обсуждают мальчика из Уренгоя, который в бундестаге пожалел умершего в нашем плену фашистского солдата. Эстония, Латвия, Литва - члены НАТО. Ничего не слышно о КПСС. Делят власть в какой-то Луганской народной республике - там задержаны члены диверсионной группы из Украины. Не показывают заслуженных доярок и знатных металлургов. В стране снова повышают тарифы на воду и тепло. Российского сенатора задержали во Франции по обвинению в отмывании миллионов каких-то евро. Обычная семья собирает деньги на операцию ребенку. Какая-то пожилая женщина, которую называют примой шоу-бизнеса, венчается с мальчиком в храме, и этот срам показывают по телевизору. Самый большой торговый партнер России - Китай, причем мы покупаем у некогда «младших братьев» не полотенца и термосы, как в 1967-м, а котлы для наших АЭС…



Но вернемся к капсулам времени.



Кто виноват у вас, все еще США?

Нет потепления больше глобального?

А «олл инклюзив» небось на Луне?

К выборам не допустили Навального?



Такие варианты послания потомкам кто-то вбросил в Сеть. Задались таким вопросом и мы. «А что можно спросить у потомков, которые будут жить в 2067 году?»



На этот вопрос GOROD48 получил две тысячи ответов.



Большинство читателей сайта (35%) хотели бы знать, Хорошо ли выглядит Владимир Владимирович? Интерес не праздный. В марте 2018-го - очередные выборы президента России, но ныне действующий глава государства, фактически правящий страной с 2000 года, до сих пор держит интригу в вопросе своего в них участия. А вся страна - от живущего в США известного хоккеиста до распоследнего якутского оленевода - жаждет снова вручить ему бразды правления на новый шестилетний срок полномочий.



На втором месте давно ставший мемом вопрос: «Че там у хохлов?» 31% интересно знать, выжила ли Украина без нашего газа? Вступила ли в НАТО? Легализовала ли однополые браки? Сколько к 2067 году там случилось майданов?



Мы не обошли вниманием заявленное как стратегическое партнерство России и Китая. Но нас все же подгрызает червь сомнения - по поводу будущей политики восточных соседей, которых уже сейчас - 1,3 млрд человек. Не случится ли так, что через 50 лет нас, которых всего-то 140 миллионов, Китай просто растворит в себе? Но мы пока бодримся, и за вариант «Вам было легко выучить китайский язык?» проголосовало всего 16,5% респондентов.



Очевидно, нас настолько поглотил вопрос политического и просто человеческого будущего Владимира Владимировича, что на вариант «Почем айфон-100?» ответило всего 10,5% читателей GOROD48. А мы-то думали, что те, кто недавно душился в очередях за десятую модель этого гаджета, спят и видят, как продать Родину за американский телефон!



А меньше всего голосов - 6,7% - собрал вариант «Переименовали ли Грязи?». Ну, хорошо хотя бы то, что мы во весь опор не кинулись исполнять пожелание председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая, пребывая в Липецке, предложила переименовать этот город из-за его неблагозвучия. А если бы такую идею руководству области подкинул бы Владимир Владимирович?



Игорь Луговой