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23 минуты назад

В Луганске задержали украинских диверсантов

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#Луганск #диверсанты #Украина
В Луганске задержали украинских диверсантов

Группа занималась подготовкой терактов "для дестабилизации политической ситуации в народных республиках".

Спецслужбы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) совместно обезвредили в Луганске преступную группу, действовавшую под контролем украинской военной разведки. Об этом говорится в заявлении министерства внутренних дел ЛНР.

"Министерство внутренних дел Луганской народной республики и министерство государственной безопасности Луганской народной республики сообщают, что в результате проведения совместных контрразведывательных и антидиверсионных мероприятий с министерством внутренних дел ДНР и министерством государственной безопасности ДНР пресечена деятельность основных членов преступной группы, действовавших под контролем командования 3-го отдельного полка спецназначения ГУР МО Украины", - говорится в заявлении, подписанном главой МВД ЛНР Игорем Корнетом.

Целью группы являлись "подготовка и проведение ряда террористических актов на территории ЛНР для дестабилизации политической ситуации в народных республиках", - передает РИА-Новости.

По словам Игоря Корнета, МВД ЛНР проводит мероприятия "по документированию преступной деятельности задержанных, а также выявлению их сообщников с целью их задержания и преследования в уголовно-процессуальном порядке".
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#Луганск #диверсанты #Украина

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