В мире
23 минуты назад
В Луганске задержали украинских диверсантов
Группа занималась подготовкой терактов "для дестабилизации политической ситуации в народных республиках".
Спецслужбы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) совместно обезвредили в Луганске преступную группу, действовавшую под контролем украинской военной разведки. Об этом говорится в заявлении министерства внутренних дел ЛНР.
"Министерство внутренних дел Луганской народной республики и министерство государственной безопасности Луганской народной республики сообщают, что в результате проведения совместных контрразведывательных и антидиверсионных мероприятий с министерством внутренних дел ДНР и министерством государственной безопасности ДНР пресечена деятельность основных членов преступной группы, действовавших под контролем командования 3-го отдельного полка спецназначения ГУР МО Украины", - говорится в заявлении, подписанном главой МВД ЛНР Игорем Корнетом.
Целью группы являлись "подготовка и проведение ряда террористических актов на территории ЛНР для дестабилизации политической ситуации в народных республиках", - передает РИА-Новости.
По словам Игоря Корнета, МВД ЛНР проводит мероприятия "по документированию преступной деятельности задержанных, а также выявлению их сообщников с целью их задержания и преследования в уголовно-процессуальном порядке".
"Министерство внутренних дел Луганской народной республики и министерство государственной безопасности Луганской народной республики сообщают, что в результате проведения совместных контрразведывательных и антидиверсионных мероприятий с министерством внутренних дел ДНР и министерством государственной безопасности ДНР пресечена деятельность основных членов преступной группы, действовавших под контролем командования 3-го отдельного полка спецназначения ГУР МО Украины", - говорится в заявлении, подписанном главой МВД ЛНР Игорем Корнетом.
Целью группы являлись "подготовка и проведение ряда террористических актов на территории ЛНР для дестабилизации политической ситуации в народных республиках", - передает РИА-Новости.
По словам Игоря Корнета, МВД ЛНР проводит мероприятия "по документированию преступной деятельности задержанных, а также выявлению их сообщников с целью их задержания и преследования в уголовно-процессуальном порядке".