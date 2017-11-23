Россияне положительно оценили новые купюры

Как минимум 45 тыс. россиян положительно отозвались о новых купюрах в 200 и 2000 рублей.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Центробанка РФ, респонденты оценили внешний вид новых банкнот. Они посчитали, что дизайн купюр напоминает евро, соответствует мировым тенденциям и служит в том числе для удобства их использования слабовидящими.



По информации экспертов, позитивные отзывы населения о новых банкнотах не удивительны. Кроме того, они не исключили, что ЦБ задумается о смене дизайна всего банкнотного ряда.

Пресс-служба Центробанка отметила, что купюры 200 и 2000 рублей выполнены в соответствии с «мировыми тенденциями современного дизайна банкнот».