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33 минуты назад
В Сирии поприветствовали заявления российского, турецкого и иранского лидеров
Сирия поприветствовала заявления президентов РФ, Турции и Ирана.
Сирия приветствует совместное заявление глав России, Турции и Ирана, сделанное по итогам прошедших накануне трехсторонних переговоров по сирийскому вопросу. Важность прошедшей встречи для процесса нормализации конфликта признается не только правительством Башара Асада, но и представителями сирийской оппозиции.
В Сирии оценили состоявшиеся накануне в Сочи трехсторонние переговоры лидеров России, Турции и Ирана — Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани.
"Исходя из стремления САР поддерживать любую политическую работу, уважающую суверенитет, независимость и единство территории Сирии, а также направленную на прекращение кровопролития, правительство Сирии приветствует итоговое заявление сочинского саммита", — приводит SANA слова официального представителя МИД Сирии.
По словам советника президента Сирии Башара Асада Бусейны Шаабана, сочинский саммит и меры, предпринятые на нем лидерами трех стран, будут способствовать победе над терроризмом и переходу к политическому регулированию в Сирии, - сообщает РИА-Новости.
"Россия и Иран оказывали неоценимую поддержку Сирии в борьбе с терроризмом и восстановлении мира в Сирии. Поэтому мы полагаем, что все действия и меры, предпринятые президентами Путиным и Роухани, будут способствовать урегулированию кризиса и полной победе над терроризмом, что в конечном счете приведет к окончательной победе сирийского народа", — сказал Бусейна Шаабан.
Совместное заявление Путина, Эрдогана и Роухани по итогам переговоров в Сочи оценили не только официальные власти Сирии, но и оппозиция страны.
"Это очень важная встреча и очень важное решение, потому что для нас это означает, что положена основа для практического начала политического процесса в Сирии", — говорит глава "московской платформы" сирийской оппозиции Кадри Джамиль.
В России также считают, что солидарность "тройки" относительно дальнейших действий по Сирии является «серьезнейшим успехом». Такой позиции придерживается первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. "Понятно, что интересы трех стран — России, Турции и Ирана — в Сирии в определенной степени разнятся, но то, что их лидеры во время встречи в Сочи пришли к общему мнению насчет перспектив дальнейших совместных действий — это серьезнейший успех", — написал он. Клинцевич также отметил, что в любом случае Сирия еще немалое время будет являть собой клубок противоречий, и полагать, что какая-то страна сможет вытащить из этого клубка "свою" проблему и сепаратно решить ее, было бы опасным заблуждением".
В Госдуме же выразили мнение, что сотрудничество России, Турции и Ирана можно назвать началом формирования новой антитеррористической коалиции. "Саммит в Сочи показал единство подходов России, Турции и Ирана к сирийскому урегулированию. В том числе это касается вопросов функционирования зон деэскалации в контексте сохранения суверенитета Сирии. Можно считать, что три страны создали подлинную антитеррористическую коалицию", — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Трехсторонняя встреча лидеров России, Турции, и Ирана по сирийскому вопросу прошла накануне в Сочи. Подводя итоги сочинских переговоров, глава РФ выразил уверенность, что военный этап стабилизации в Сирии подходит к концу и теперь стоит уделить особое внимание процессу политического урегулирования. "Наши усилия должны быть сосредоточены на обеспечении долгосрочной нормализации в Сирии, прежде всего, имею в виду процесс политического урегулирования с финализацией этих переговоров в рамках женевского процесса, и на содействии обустройству страны в постконфликтный период", — подчеркнул Путин.
По итогам встречи главы трех государств согласовали совместное заявление, в котором были определены приоритетные сферы дальнейшего сотрудничества по сирийскому конфликту.
Главы России, Ирана и Турции договорились проработать и вопрос о проведении в Сочи Конгресса национального диалога Сирии, идею которого ранее высказывала Москва. "Условились провести это важнейшее мероприятие на должном уровне, обеспечить участие в нем представителей широких слоев сирийского общества, поручили МИД, представителям специальных служб, оборонных ведомств проработать дополнительно вопрос о составе и сроках проведения Конгресса здесь в Сочи", — сообщил Путин. Он добавил, что остался удовлетворен встречей с Эрдоганом и Роухани, отметив, что переговоры прошли "в конструктивном и деловом" ключе.
В Сирии оценили состоявшиеся накануне в Сочи трехсторонние переговоры лидеров России, Турции и Ирана — Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани.
"Исходя из стремления САР поддерживать любую политическую работу, уважающую суверенитет, независимость и единство территории Сирии, а также направленную на прекращение кровопролития, правительство Сирии приветствует итоговое заявление сочинского саммита", — приводит SANA слова официального представителя МИД Сирии.
По словам советника президента Сирии Башара Асада Бусейны Шаабана, сочинский саммит и меры, предпринятые на нем лидерами трех стран, будут способствовать победе над терроризмом и переходу к политическому регулированию в Сирии, - сообщает РИА-Новости.
"Россия и Иран оказывали неоценимую поддержку Сирии в борьбе с терроризмом и восстановлении мира в Сирии. Поэтому мы полагаем, что все действия и меры, предпринятые президентами Путиным и Роухани, будут способствовать урегулированию кризиса и полной победе над терроризмом, что в конечном счете приведет к окончательной победе сирийского народа", — сказал Бусейна Шаабан.
Совместное заявление Путина, Эрдогана и Роухани по итогам переговоров в Сочи оценили не только официальные власти Сирии, но и оппозиция страны.
"Это очень важная встреча и очень важное решение, потому что для нас это означает, что положена основа для практического начала политического процесса в Сирии", — говорит глава "московской платформы" сирийской оппозиции Кадри Джамиль.
В России также считают, что солидарность "тройки" относительно дальнейших действий по Сирии является «серьезнейшим успехом». Такой позиции придерживается первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. "Понятно, что интересы трех стран — России, Турции и Ирана — в Сирии в определенной степени разнятся, но то, что их лидеры во время встречи в Сочи пришли к общему мнению насчет перспектив дальнейших совместных действий — это серьезнейший успех", — написал он. Клинцевич также отметил, что в любом случае Сирия еще немалое время будет являть собой клубок противоречий, и полагать, что какая-то страна сможет вытащить из этого клубка "свою" проблему и сепаратно решить ее, было бы опасным заблуждением".
В Госдуме же выразили мнение, что сотрудничество России, Турции и Ирана можно назвать началом формирования новой антитеррористической коалиции. "Саммит в Сочи показал единство подходов России, Турции и Ирана к сирийскому урегулированию. В том числе это касается вопросов функционирования зон деэскалации в контексте сохранения суверенитета Сирии. Можно считать, что три страны создали подлинную антитеррористическую коалицию", — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Трехсторонняя встреча лидеров России, Турции, и Ирана по сирийскому вопросу прошла накануне в Сочи. Подводя итоги сочинских переговоров, глава РФ выразил уверенность, что военный этап стабилизации в Сирии подходит к концу и теперь стоит уделить особое внимание процессу политического урегулирования. "Наши усилия должны быть сосредоточены на обеспечении долгосрочной нормализации в Сирии, прежде всего, имею в виду процесс политического урегулирования с финализацией этих переговоров в рамках женевского процесса, и на содействии обустройству страны в постконфликтный период", — подчеркнул Путин.
По итогам встречи главы трех государств согласовали совместное заявление, в котором были определены приоритетные сферы дальнейшего сотрудничества по сирийскому конфликту.
Главы России, Ирана и Турции договорились проработать и вопрос о проведении в Сочи Конгресса национального диалога Сирии, идею которого ранее высказывала Москва. "Условились провести это важнейшее мероприятие на должном уровне, обеспечить участие в нем представителей широких слоев сирийского общества, поручили МИД, представителям специальных служб, оборонных ведомств проработать дополнительно вопрос о составе и сроках проведения Конгресса здесь в Сочи", — сообщил Путин. Он добавил, что остался удовлетворен встречей с Эрдоганом и Роухани, отметив, что переговоры прошли "в конструктивном и деловом" ключе.