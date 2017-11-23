Минсельхоз предупредил о подорожании фуа-гра и хамона

Стоимость импортных мясных деликатесов к новогодним праздникам может возрасти на треть.

Об этом свидетельствуют данные из подготовленной Минсельхозом справки «О внешнеэкономической деятельности в АПК (агропромышленном комплексе)», с которыми ознакомились «Известия».



Так, по информации ведомства, осенью наблюдался рост средних контрактных цен на изделия и консервы из мяса на 35,1%. Речь, в частности, идет о таких деликатесах, как хамон, фуа-гра, ветчина и о другой продукции, которая поставляется на территорию России из стран Европы и не попала под продэмбарго.

По словам президента Мясного совета Единого экономического пространства Мушега Мамиконяна, повышение цен на данную категорию импорта связано со структурными изменениями ввозимых пищевых товаров. Российский рынок насыщен отечественной продукцией, и уже нет смысла импортировать в страну продукцию низкого и среднего ценового сегментов. Может быть актуальной лишь покупка дорогих деликатесов. При этом потребление дорогих деликатесов в России незначительно.