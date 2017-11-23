За сутки с улиц Липецка вывезено 3,5 тысячи кубометра снега

Утром 23 ноября в городе продолжилась работа по уборке и посыпке липецких магистралей. Одновременно 8 бригад управления благоустройства занимаются вывозом снега с улиц города – проспектов Победы и Мира, улиц Советская, Терешковой, Космонавтов (туда направлено два снегопогрузчика), Зегеля, площади Героев и других.

По оперативным данным диспетчерской МБУ за прошедшие сутки на специализированную свалку отправлено 3,5 тыс. кубометра снега, использовано более 520 тонн противогололедного реагента и пескосоляной смеси.

Как сообщил директор управления благоустройства Алексей Востриков, сегодня на городских дорогах задействовано 107 единиц техники, в том числе 27 – привлеченной. Особое внимание уделяется расчистке карманов, где паркуется общественный транспорт, и остановок. Ведется уборка и посыпка тротуаров. Две коммунальные машины – ИФА и УАЗ – работали ночью на улицах Плеханова, Зегеля, Пролетарской, Ленина, Желябова, Петровском и Плехановском спусках. Вчера спецтехника МБУ прочищала дороги частного сектора Дикого и Карьера. В других районах индивидуальной застройки этим занимаются имеющие тракторы частные и юридические лица. Координируют их работу на возмездной основе управления территориальными округами.

Управляющие компании приводят в порядок дворовые территории многоквартирных домов. Как сообщил председатель департамента ЖКХ Евгений Лепёкин, вчера о выполненных объемах отчиталось 30 УК из действующих 54. Сегодня ведомство предметно работает с остальными организациями. Составлен перечень из 60 дворов, куда выедут представители мобильной группы департамента и административных комиссий. Проверки осуществляет региональная госжилинспекция. Если вчера наиболее острая потребность была в расчистке снега, сегодня актуальной становится посыпка тротуаров и выходов из подъездов пескосоляной смесью. Ее УК по договоренности между профильными департаментами могут приобретать у управления благоустройства. Департаментом ЖКХ и управлением главного смотрителя города решается вопрос по уборке межквартальных проездов.

Позвонить на горячую линию по уборке городских магистралей липчане могут по телефону диспетчерской управления благоустройства 33-03-66.

В ЖКХ открыта горячая линия по уборке дворовых территорий: 22–95–58.