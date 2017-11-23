Общество

7 минут назад

Олег Королев вошел в число «грандов» - глав-блогеров

4
#блогеры #медиалогия
Олег Королев вошел в число «грандов» - глав-блогеров

Липецкий губернатор в одной компании с такими завсегдатаями ТОП-10 как Собянин, Кадыров. Аксенов

«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за октябрь 2017 года.

Самыми цитируемыми главами-блогерами стали руководитель Чечни Рамзан Кадыров (1 место), мэр Москвы Сергей Собянин (2 место), глава Крыма Сергей Аксенов. 

Попал в ТОП-10 и глава Липецкой области Олег Королев - 8 место. 

Липецкого губернатора часто цитировали по поводу его твита об ОЭЗ "Липецк, ОЭЗ "Липецк", которая  победила в двух номинациях международного рейтинга.


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#блогеры #медиалогия

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