Общество
7 минут назад
Олег Королев вошел в число «грандов» - глав-блогеров
Липецкий губернатор в одной компании с такими завсегдатаями ТОП-10 как Собянин, Кадыров. Аксенов
«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за октябрь 2017 года.
Самыми цитируемыми главами-блогерами стали руководитель Чечни Рамзан Кадыров (1 место), мэр Москвы Сергей Собянин (2 место), глава Крыма Сергей Аксенов.
Попал в ТОП-10 и глава Липецкой области Олег Королев - 8 место.
Липецкого губернатора часто цитировали по поводу его твита об ОЭЗ "Липецк, ОЭЗ "Липецк", которая победила в двух номинациях международного рейтинга.
Самыми цитируемыми главами-блогерами стали руководитель Чечни Рамзан Кадыров (1 место), мэр Москвы Сергей Собянин (2 место), глава Крыма Сергей Аксенов.
Попал в ТОП-10 и глава Липецкой области Олег Королев - 8 место.
Липецкого губернатора часто цитировали по поводу его твита об ОЭЗ "Липецк, ОЭЗ "Липецк", которая победила в двух номинациях международного рейтинга.