После снегопада 400 липчан остаются без света

Специалисты АО «ЛГЭК» продолжают работы по устранению последствий снегопада, который прошел в Липецке накануне.

Как сообщает пресс-служба АО «ЛГЭК», аварийные бригады восстанавливали электроснабжение города круглосуточно. По состоянию на 10 утра без электроэнергии остаются около 400 жителей в разных частях Липецка и поселка Новая Жизнь.

По диспетчерской линии «075» зарегистрировано 42 невыполненные заявки. Из них, 24 - отсутствие напряжения и 5 –обрывы воздушных линий электропередач.

ЛГЭК напоминает, при обнаружении обрывов, упавших деревьев на провода, задымления и искрения, просьба сообщать по телефону 075, 236-075.