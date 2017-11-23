Селяне жалуются на транспортный коллапс

В МЧС и администрации района сообщения из соцсетей опровергают.

- Живу в Добринском районе, где ночью, как и везде, выпал снег, - пишет наша читательница из Добринского района по имени Василиса. - Убирать на трассе его не стали, вот просто не стали, и все. Рейсовый автобус «Добринка- Плоская Вершина» не приехал - упал в кювет. Школьный автобус нашей деревни развернуло и потащило с 3-метровой насыпи под асфальт. Молодец водитель, автобус удержал, детей высадил. Сам он выехать не смог, трактор, присланный местным управляющим, тоже ничего сделать не смог. Вызвали МЧС и пожарных, с огромным трудом автобус вытащили. Естественно, он поврежден. Вопрос один: доколе? Терпение на исходе у людей! И молитесь богу, что дети не пострадали!

Как рассказал GOROD48 глава администрации Добринского района Сергей Москворецкий, ничего подобного в Добринском районе накануне не происходило.

— Накануне у нас в районе был большой праздник — День работников сельского хозяйства, на который приезжали ваши коллеги-журналисты из Липецка, и даже они отметили, что Добринский район лучше других очищен от снега, — отметил Сергей Москворецкий. — В официальной сводке, которая попадает мне на стол каждое утро, таких происшествий нет. А ведь любой, даже самый небольшой инцидент со школьным автобусом — это всегда ЧП, которое просто не могло остаться незамеченным. Да, ночью вытаскивали 3 легковых машины — но больше ничего не было. Что касается автобуса «Добринка — Плоская Вершина» — то из-за неблагоприятных погодных условий он всего лишь пришёл с опозданием в 15 минут.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области GOROD48 также опровергли факты происшествий с автобусами.

— По нашим данным, в Добринском районе были только происшествия с «ВАЗом» и «Тойотой Рав-4», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области. — Больше наши сотрудники никуда не привлекались.