Общество

47 минут назад

На 2 км дороги в Липецк потратят 246 млн рублей

8 473
#ремонт #дорога #тендер
На 2 км дороги в Липецк потратят 246 млн рублей

Планируется реконструкция трассы на Данков.

Областное казенное учреждение «Дорожное агентство Липецкой области» объявило тендер на реконструкцию трассы «Липецк — Данков». За работы на 2 км и 2 метрах дороги готовы заплатить 246 718 730 рублей.

Реконструкцию трассы для перевода дороги в более высокую техническую категорию планируют начать сразу после подведения итогов тендера, намеченного на конец месяца. Сдать объект намерены к 30 ноября 2019 года. За эти два года на трассе «Липецк-Данков» приведут в порядок участок, расположенный в Лебедянском районе. Там уложат новое капитальное асфальтобетонное полотно. После ремонта расчетная скорость движения по участку будет достигать 120 км/ч. Ширина каждой полосы движения будет увеличена с 3,5 м до 3,75 м.

Оплачивать работы будет бюджет Липецкой области. В этом году подрядчик получит всего 1 млн рублей. Основной расчет за работы запланирован на 2019 год. Гарантии на работы составят до 8 лет.
8 473
#ремонт #дорога #тендер

Комментарии (8)

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Видел

11 минут назад
Разметку на Студеновской у сокольских проходных... Её что быком ссали???
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Армяндорстрой

14 минут назад
Таджикдорстрой, сам иди к нам ищак я твойрот Увася!
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Поп

15 минут назад
Сделают широкую, а разметку нарисует для узкокалейки.
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Пассажир

16 минут назад
Вы тот участок дороги доделайте, который должен с августа месяца в строй введен. Уроды
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Александр

18 минут назад
Опять будет ремонт делать Елецкое ДСУ3. Они опять все пропьют и разбазарят
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липчанин 1

23 минуты назад
Они дорогу будут выкладывать в ручную? На весь г.Липецк чуть больше потратили. У нас, согласно ПДД РФ, ограничения по скорости 90 км/час, какие: "После ремонта расчетная скорость движения по участку будет достигать 120 км/ч."
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Таджикдорстрой

32 минуты назад
Армяндорстрой, Таджикдорстрой, сделаем лючше чем армяне, давай к нам.
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Армяндорстрой

36 минут назад
Тяпляп здэлаем хароший аткат даём! Гарантия хоть 100 лет напишим!
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