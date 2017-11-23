На 2 км дороги в Липецк потратят 246 млн рублей

Планируется реконструкция трассы на Данков.

Областное казенное учреждение «Дорожное агентство Липецкой области» объявило тендер на реконструкцию трассы «Липецк — Данков». За работы на 2 км и 2 метрах дороги готовы заплатить 246 718 730 рублей.



Реконструкцию трассы для перевода дороги в более высокую техническую категорию планируют начать сразу после подведения итогов тендера, намеченного на конец месяца. Сдать объект намерены к 30 ноября 2019 года. За эти два года на трассе «Липецк-Данков» приведут в порядок участок, расположенный в Лебедянском районе. Там уложат новое капитальное асфальтобетонное полотно. После ремонта расчетная скорость движения по участку будет достигать 120 км/ч. Ширина каждой полосы движения будет увеличена с 3,5 м до 3,75 м.



Оплачивать работы будет бюджет Липецкой области. В этом году подрядчик получит всего 1 млн рублей. Основной расчет за работы запланирован на 2019 год. Гарантии на работы составят до 8 лет.