Мать задолжала дочери 520 тысяч рублей

По приговору суда мать проведет семь месяцев в колонии общего режима.

Приговором мирового судьи Становлянского судебного участка жительница села Грунин Воргол признана виновной в неуплате алиментов на содержание несовершеннолетней дочери.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, задолженность по алиментам составила 520 802 рубля.



Действия подсудимой квалифицированы по ч.1 ст.157 Уголовного кодекса РФ.

При назначении наказания суд принял во внимание, что ранее женщина уже была судима за совершение тяжкого преступления, судимость за которое не погашена.

С учетом данных о личности виновной, мнения государственного обвинителя подсудимой назначено наказание в виде 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.