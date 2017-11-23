Общество

40 минут назад

Итоги снежного дня подвели в администрации города

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#снегопад
Итоги снежного дня подвели в администрации города

Итоги работы коммунальных служб по ликвидации последствий снегопада  вечером 22 ноября подвели в администрации Липецка. В течение дня на уборке улиц  работало 92 единицы техники – 72 муниципального управления благоустройства и 16 привлеченных организаций. 

Основное внимание традиционно уделялось магистралям, по которым ходит общественный транспорт, дорожным спускам и подъемам в центре города - здесь впервые применяли противогололедные реагенты.  Перебоев в работе автобусов и трамваев в течение дня не было.

Ночью планировали расчистить улицу Зегеля, Петровский и Плехановский спуск, выезды с площади Соборной.  Одновременно ротор направят на улицу Катукова. Завтра на вывозе снега будут работать 6-7 бригад МБУ. Дополнительно будет привлечена самосвальная техника строительных организаций.

Созданные департаментом ЖКХ рабочие группы объезжали микрорайоны Липецка, где трудились дворники и больше 30 единиц техники управляющих компаний. Работа велась везде, но не всегда одинаково хорошо, в иных случаях расчищалась лишь территория у подъездов, отметил руководитель ведомства Евгений Лепекин. Непростая ситуация  на Опытной станции, в 26, 27 и 28 микрорайонах. Хуже дела сегодня обстояли в 24 микрорайоне, есть трудности в 15-м. Все жалобы в департаменте отрабатываются, принимаются меры. Проблемы обсуждались вечером на совещании с представителями 25 крупных управляющих компаний. Чаще всего они связаны с мешающими проезду спецтехники припаркованными во дворах автомобилями. Узкими местами становятся также межквартальные проезды.  

В последующие дни работу управляющих компаний проверят сотрудники муниципального управления административно-технического контроля и региональной госжилинспекции. Штрафы для нарушителей предусмотрены серьезные.

Ликвидировать к концу недели последствия сильного снегопада – такую задачу поставил перед профильными службами мэрии исполняющий обязанности главы Липецка Дмитрий Аверов. Для этого максимально будут мобилизованы ресурсы управления благоустройства, дополнительно привлечена техника строительных организаций.

Аналогичные задачи по частному сектору стоят перед управлениями территориальными округами. Они должны активизировать работу на возмездной основе с жителями и базирующимися в этих районах коммерческими предприятиями, располагающими техникой для уборки снега.   

Определен алгоритм действий в зимнюю непогоду всех городских структур, зоны ответственности подразделений, уточняется полный перечень коммерческих организаций, ресурсы которых в случае необходимости можно использовать для уборки города в период снегопадов.  

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#снегопад

Комментарии (5)

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Пипецкое дно

1 минуту назад
Новый реагент тупо вчера бросали на снег,не почистив предварительно. В итоге,непонятная реакция и езда по стиральной доске. А то нахватались верхушек,закупили новинок,а пользоваться вас научили? Или умудрились опять разбадяжить?!
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111

7 минут назад
Мэра и всю шушеру с администрации на уборку выгонять надо. Надо ночью начинать чистить а не к вечеру следующего дня, вообще все как всегда
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Липчанин

7 минут назад
Всю администрацию города , департамента ЖКХ, УК , ЖЭУ на уборку дворовых территорий. Вовремя не убрали снег, сейчас ледяной каток. Люди падают. Где пескосоляная смесь! Иванов когда же будет порядок!
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математик

24 минуты назад
72 + 16 = 88, а вы пишете в заголовке 92
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я

28 минут назад
В 24 микрорайне в частности Катукова 30 и дорога до остановки - вообще , как говорится, конь не валялся. Хоть бы песком посыпали, идти утром невозможно было. Да и саму дорогу чистили роторными машинами, предназначенными для автострад. Завалили все газоны-деревья грязной смесью песка, соли и снега. Разве не запрещено использовать эти машины в городах? Но на Катукова это повторяется ежегодно. Зеленхоз сажает молодые деревца -, но зимой их планомерно уничтожают. Не говоря уж о "красоте" вдоль дорог. Это в центре им уныло и тоскливо от песка, а на окраинах не люди живут - потерпят!
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