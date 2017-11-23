Общество

43 минуты назад

Победительниц акции «Материнская слава» чествовали в Липецком Доме музыки

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#семья #конкурс
Победительниц акции «Материнская слава» чествовали в Липецком Доме музыки

В Липецком Доме музыки чествовали лучших мам областного центра. Здесь состоялась торжественная церемония награждения победительниц акции «Материнская слава» и праздничный концерт, посвященный Дню матери.

В этом году в конкурсе «Материнская слава» участвовали 17 липчанок, из которых в результате голосования жюри отобрало 10 лучших. В их числе педагоги, медработники, военнослужащие, металлурги и домохозяйки, ставшие примером успешного материнства для окружающих. Фельдшер ООО «НОВА констракшн» Валентина Болотина, воспитавшая троих сыновей, считает, что самое главное в воспитании детей быть им не просто мамой, но и другом.

- Мне всегда интересно поговорить с ними о жизни, помочь советом в трудном деле. Когда мальчики были поменьше, даже работая, я старалась как можно больше времени проводить с ними. Например, уроки мы всегда учили на кухне, пока я готовила ужин, - рассказывает Валентина Анатольевна.

Председатель уличного комитета улицы Медицинская Марина Чуносова, мама двух дочек и пятерых сыновей поделилась своим секретом создания большой и дружной семьи.

- Мои дети – это большая радость. Сложности, конечно, были, как и у всех. Но я даже заметить не успела, как все выросли. Самое главное для родителей – поддерживать и поощрять детей за их пусть и маленькие успехи.

Поздравить представительниц самой важной профессии «мама» пришли руководители города.

- Я поздравляю вас с этим очаровательным и теплым праздником. Как бы ни сложилась жизнь, я хочу сказать, что больше всего я люблю человека, который никогда меня не подвел, во всем помогал и помогает сейчас, - это моя мама. Я надеюсь, что ваши близкие такие же, как и я, любят и уважают своих матерей, - отметил заместитель главы администрации города Евгений Павлов.

В рамках церемонии победительницам акции вручили дипломы и денежные вознаграждения. Праздничную программу продолжили выступления лучших творческих коллективов города.

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#семья #конкурс

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