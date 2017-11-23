Общество

44 минуты назад

В Липецке просят построить детский садик

348
#детский сад #инициатива #Путин
В Липецке просят построить детский садик

Обращение к Путину «спустили вниз».

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Елена Зиборова сетует на малую доступность образования в строящемся микрорайоне «Звездный». Елена и ее единомышленники отправляли просьбу построить детсад в заселяющемся массиве Владимиру Путину, но обращение «спустили вниз». А воз и ныне там.

- Жители Липецка и области! Мы столкнулись с проблемой строительства детского сада на микрорайоне «Звездный». Это совершенно новый район нашего города, где практически ничего нет, в нашем районе строятся постоянно новые дома, а вот строительство образовательных учреждений планируется не ранее 2021-2022 года. Поэтому просим всех неравнодушных проголосовать за нашу идею, чтобы постройка все же состоялась раньше, так как в нашем районе проживают очень много семей с малолетними детьми, и садик нам очень нужен. Нам отказали уже все возможные инстанции нашего города, и даже портал президента перенаправил нашу жалобу на наш город! Помогите нам, пожалуйста, проголосуйте! - призывает Елена.

Предложение о строительстве нового детсада в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 22 декабря. Если инициативу поддержат свыше 500 пользователей ресурса, то идею рассмотрят в мэрии Липецка.

Напомним, ранее жители «Звездного» уже пытались ускорить ситуацию со строительством учреждения образования. Все поступившие им ответы не удовлетворили авторов запросов.
348
#детский сад #инициатива #Путин

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