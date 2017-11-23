Происшествия

сегодня, 08:20

Во время снегопада на дорогах области пострадали 10 человек

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#авария #ДТП
Во время снегопада на дорогах области пострадали 10 человек

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10 человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 22 ноября в Тербунском районе  на автодороге Тербуны – Набережное – Волово 45-летний водитель «ВАЗ-2112» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. В результате сам водитель и три его пассажира получили различные травмы.

В Елецком районе в 8.50 на автодороге Орел – Тамбов 32-летний водитель грузовика «Скания» столкнулся с «Шевроле» под управлением 38-летней женщины и «Рено» под управлением 45-летнего мужчины. В результате женщина – водитель «Шевроле» с травмами была доставлена в больницу.

В Елецком районе в 13.15 на автодороге «Дон» 50-летний водитель «КамАЗа» вне пешеходного перехода допустил наезд на 89-летнюю женщину, которая получила травмы.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 470 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 5, неиспользование ремней безопасности – 62, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 62.




1941
#авария #ДТП

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