Липецкая покорительница морей завоевала медаль чемпионата России и в бассейне

Обычно "дальнобойщики" редко побеждают в бассейне, но Валерия Ермакова - приятное исключение.

Липчанка Валерия Ермакова пополнила свою коллекцию наград в плавании «бронзой» чемпионата России в Казани, причем отличилась на короткой воде, т.е. в бассейне с 25-метровыми дорожками.

Спортсменка, которой в декабре исполнится 20 лет, специализируется на плавании в открытой воде. В принципе, пловцы-дальнобойщики довольно редко побеждают в бассейне, но Валерия сумела добраться до пьедестала почета. 800 метров вольным стилем в столице Татарстана она проплыла за 8 минут 26,85 секунды. Быстрее плыли только победительница Анастасия Кирпичникова из Свердловской области – 8:18,97 и выигравшая «серебро» Анна Егорова из Калининграда – 8:19,66.

Для Валерии это был третий официальный старт за последний месяц. Она завершила выступление в открытой воде участием в 7-м этапе Кубка мира в Гонконге, где в компании сильнейших пловцов- марафонцев планеты приплыла 21-й на олимпийской дистанции 10 км, затем завоевала две «золотые» медали в чемпионате ЦФО на дистанциях 400 и 800 метров и, наконец, ударно потрудилась в Казани.

Тренирует спортсменку легендарная Лидия Власевская.



Фото vk.com

