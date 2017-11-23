Липчане выбирают «Викторию»

Неравнодушных заинтересовало голосование по названию для спорткомплекса.

Пользователи сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» активно включились в процесс выбора названия для открывающегося в деревне Копцевы Хутора Липецкого района многофункционального спортивного комплекса. За помощью и советом к интернет-сообществу обратились из местной администрации: для выбора названия был проведен конкурс, но жюри так и не смогло определить самое достойное и подходящее имя для нового учреждения.

За семь вариантов наименования проголосовали уже почти 600 пользователей «Портала неравнодушных». Чаще всего липчане выбирают такое название как «Виктория» - в трех случаях из четырех. Это вариант набрал почти 64% голосов. «Серебро» первенства названий пока у «Атланта» - около 8%, а «бронза» - у «Чемпиона» (7%). Реже всего липчане видят новый спорткомплекс с названием «Триумф», «Сфера» и «Спарта». Эти варианты набрали менее 6% голосов. Сбор мнений завершится к 15 декабря. Торжественное открытие многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса запланировано на окончание 2017 года.

А к 16 января завершится опрос от администрации Грязинского района. Сбор мнений - также на спортивную тематику. В этом случае администрация интересуется, на развитие каких видов спорта стоит обратить внимание. Можно выбрать среди волейбола, бокса, гиревого спорта или многоборья. Кроме того, есть вариант развернуто высказать свое мнение по вопросу.



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