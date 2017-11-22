Общество
сегодня, 17:16
«Уроженки Грязей все хотят быть лучше всех»: нашу землячку «судили» на Первом канале
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До встречи со стилистами Елена Позднякова предпочитала всё яркое и блестящее.
Сегодня на "Модном приговоре" рассмотрели дело «Из деревни Грязи прямиком в белые люди». Героиней программы не "Первом канале" стала 51-летняя уроженка города Грязи Липецкой области Елена Позднякова. На передачу она пришла вместе с дочерью Маргаритой, мужем и подругой, которая раньше также участвовала в "Модном приговоре".
Елена вот уже 20 лет живёт в Санкт-Петербурге, но, говоря о её стиле, Александр Васильев, Эвелина Хромченко и Надежда Бабкина постоянно намекали на происхождение героини.
- Уроженки Грязей все такие - хотят быть лучше всех, - отметил Александр Васильев.
Дочь Маргарита отметила, что особые проблему у мамы со вкусом к обуви - мол, Елена предпочитает "колдобины" повыше и поудобнее.
- В Грязях иначе не пройдёшь, - заметил ведущий.
Нашу землячку на "Модном приговоре" пытались "вылечить" от шопоголизма и страсти ко всему яркому и блестящему.
Фото - скриншот с 1tv.ru
Елена вот уже 20 лет живёт в Санкт-Петербурге, но, говоря о её стиле, Александр Васильев, Эвелина Хромченко и Надежда Бабкина постоянно намекали на происхождение героини.
- Уроженки Грязей все такие - хотят быть лучше всех, - отметил Александр Васильев.
Дочь Маргарита отметила, что особые проблему у мамы со вкусом к обуви - мол, Елена предпочитает "колдобины" повыше и поудобнее.
- В Грязях иначе не пройдёшь, - заметил ведущий.
Нашу землячку на "Модном приговоре" пытались "вылечить" от шопоголизма и страсти ко всему яркому и блестящему.
Фото - скриншот с 1tv.ru
4 1132
вы всё еще смотрите дебилизатор?
Боцман
Галина
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