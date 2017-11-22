Общество

сегодня, 17:16

«Уроженки Грязей все хотят быть лучше всех»: нашу землячку «судили» на Первом канале

4 1132
#Модный приговор #Грязи
«Уроженки Грязей все хотят быть лучше всех»: нашу землячку «судили» на Первом канале

До встречи со стилистами Елена Позднякова предпочитала всё яркое и блестящее.

Сегодня на "Модном приговоре" рассмотрели дело «Из деревни Грязи прямиком в белые люди». Героиней программы не "Первом канале" стала 51-летняя уроженка города Грязи Липецкой области Елена Позднякова. На передачу она пришла вместе с дочерью Маргаритой, мужем и подругой, которая раньше также участвовала в "Модном приговоре".

Елена вот уже 20 лет живёт в Санкт-Петербурге, но, говоря о её стиле, Александр Васильев, Эвелина Хромченко и Надежда Бабкина постоянно намекали на происхождение героини.

- Уроженки Грязей все такие - хотят быть лучше всех, - отметил Александр Васильев. 

Дочь Маргарита отметила, что особые проблему у мамы со вкусом к обуви - мол, Елена предпочитает "колдобины" повыше и поудобнее.

- В Грязях иначе не пройдёшь, - заметил ведущий. 

Нашу землячку на "Модном приговоре" пытались "вылечить" от шопоголизма и страсти ко всему яркому и блестящему. 

Фото - скриншот с  1tv.ru

4 1132
#Модный приговор #Грязи

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

вы всё еще смотрите дебилизатор?

17 минут назад
кто все эти люди? и зачем нам знать, какие глупости они там обсуждают..
ответить

Боцман

28 минут назад
Так вот ты какая- Дунька Кулакова.
ответить

Галина

58 минут назад
Логика, Давайте посмотри правде в глаза....что за 20 лет нельзя было в Питере присмотреться к тому, кто как одевается. А доча чеже.... не видела что ли как мамка "модно" одевается? Обычный пиарход... видимо нужно засветиться на экране( удовольствие это не дешевое) для воплощения своих идей.
ответить

Логика

сегодня, 17:41
как говорится девушку из Грязей вывезти можно, а Грязи из девушки - нет
ответить

Еще в рубрике

Велосипедную трассу в Студеновском карьере пытались засыпать мусором
#мусор #благоустройство
1
Велосипедную трассу в Студеновском карьере пытались засыпать мусором

сегодня, 17:00

Общество
Липчан призывают подарить новогоднее настроение морякам-подводникам
#подводная лодка "Липецк"
14
Липчан призывают подарить новогоднее настроение морякам-подводникам

сегодня, 16:16

Общество
Реальные зарплаты в Липецкой области выросли на 3,7%
#зарплата
34
Реальные зарплаты в Липецкой области выросли на 3,7%

сегодня, 15:58

Общество
Липчанки представят свои умения в танце живота
#танцы #конкурс
1
Липчанки представят свои умения в танце живота

сегодня, 15:51

Общество
Сторонников Навального в Липецке снова оштрафовали
#Навальный #штраф
15
Сторонников Навального в Липецке снова оштрафовали

сегодня, 15:31

Общество
4,5 тысячи липчан продолжают оставаться без света
#снегопад
12
4,5 тысячи липчан продолжают оставаться без света

сегодня, 15:23

Общество