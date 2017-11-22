Велосипедную трассу в Студеновском карьере пытались засыпать мусором

Нарушитель наказан.

Больше трех лет в Студеновском карьере Липецка существует велосипедная трасса для занятий маунтинбайком (горным велосипедом), построенная энтузиастами – любителями этого вида спорта. На протяжении этого времени волонтеры ведут борьбу с незаконным ввозом мусора в карьер.



В начале октября в Студеновском карьере свидетелем были сделаны фотографии незаконного сброса мусора. Фотоматериалы переданы в Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области, где было принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 8.2. КоАП РФ "Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами". Благодаря совместным усилиям волонтеров и сотрудников областного Управления и городского отдела экологии, нарушитель был наказан, теперь ему предстоит выплатить административный штраф.

- Некоторые недобросовестные граждане думают, что Студеновский карьер – место необитаемое, и что сюда можно безнаказанно сваливать мусор. Однако, это не так. Здесь очень часто можно встретить людей, занимающихся бегом по пересеченной местности, скандинавской ходьбой, в байк-парке тренируются спортсмены-велосипедисты, прогуливаются дачники и местные жители! Студеновский карьер – это не «необитаемый остров», здесь постоянно кипит жизнь! Поэтому подобный нелегальный сброс мусора может быть заснят на видео, или фото, а материалы переданы в соответствующее надзорное ведомство, - сообщила волонтер, организатор соревнований по маунтинбайку в городе Липецке Татьяна Анучина.