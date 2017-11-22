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56 минут назад

Липецкая вечЁрка: жертвы и герои снегопада, нападение у ТРЦ и жалобы автомобилистов

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#обзор #события #вечёрка
Липецкая вечЁрка: жертвы и герои снегопада, нападение у ТРЦ и жалобы автомобилистов
Предлагаем вам познакомиться с самыми популярными и обсуждаемыми событиями из жизни Липецка и региона по версии интернет-пользователей в среду, 22 ноября.

Максимальное внимание липчан было приковано к новости про итоги снегопада. Сегодня ночью на Липецк выпала половина месячной нормы осадков. Сводка от муниципального управления ГО и ЧС - как с фронта.

Не менее активно интернет-пользователи интересовались подробностями нападения на съемочную группу у ТРЦ «Москва». Мужчина ударил оператора телеканала кулаком в лицо. По словам свидетелей, нападавший был нетрезв. Оператор получил серьезную травму.

Оживленное обсуждение в среду вызвало сообщение про жалобы автомобилистов. Сегодня в Липецке впервые обработали центр города не привычной пескосоляной смесью, а «Бионордом», гранулированным противогололедным реагентом. Однако, не всем автомобилистам новация пришлась по душе.

Множество мнений собрала новость про изнасилование школьницы. Отец девочки в этот день получил зарплату. Он решил обмыть получку вместе со своим приятелем, гражданином одной из республик Средней Азии. Когда мужчины выпили, глава семьи прилег отдохнуть и заснул. Воспользовавшись случаем, гастарбайтер изнасиловал дочь хозяина дома - школьницу.

Между тем немало эмоций у липчан вызвало сообщение насчет предложения отменить школьные поборы на охрану. Если к этому сроку идея наберет свыше 500 положительных откликов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.

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#обзор #события #вечёрка

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