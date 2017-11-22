Происшествия

40 минут назад

Липчанку избили камнем на остановке

5 1571
#разбой #приговор
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Липчанку избили камнем на остановке

А потом — еще и ограбили.

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор ранее судимому за кражи и разбой местному жителю. На этот раз мужчина попал на скамью подсудимых за нападение на женщину.

Как указано в материалах суда, разбойное нападение было совершено вечером 1 августа на остановке «Завод Свободный Сокол». Там мужчина, вооружившись подобранным с земли камнем, напал на липчанку. Он избил ее булыжником, а потом ограбил. Добычей злоумышленника стали сумка с парой мобильных телефонов, зонт, косметичка, пропуск на работу и 10 000 рублей наличными. Врачи диагностировали у потерпевшей кровоподтеки, ссадины, раны на голове.

Подсудимый согласился с предъявленным обвинением. Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии мужчина страдал во время, относящееся к совершению преступления, и страдает сейчас смешанным расстройством личности. Однако, он адекватно оценивал свои действия на момент разбоя.

Суд признал мужчину виновным. Его наказали 3 года и 5 месяцами колонии строгого режима.
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#разбой #приговор
2

Комментарии (5)

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Гость

11 минут назад
А фото кладки кирпичем, было из других новостей ( в лебедяни снесут дом). Писаки даже не могут фото другое поставить......
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Настасья

28 минут назад
Выйдет и снова пойдет грабить!!! Ведь уже осужден был, что это за срок 3 года??!!!
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Алекс Петров

29 минут назад
мочить *
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brat095

31 минуту назад
Кук добро пожаловать!
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кук

36 минут назад
пипец у вас нравы в городе
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