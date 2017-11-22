Липчанку избили камнем на остановке

А потом — еще и ограбили.

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор ранее судимому за кражи и разбой местному жителю. На этот раз мужчина попал на скамью подсудимых за нападение на женщину.



Как указано в материалах суда, разбойное нападение было совершено вечером 1 августа на остановке «Завод Свободный Сокол». Там мужчина, вооружившись подобранным с земли камнем, напал на липчанку. Он избил ее булыжником, а потом ограбил. Добычей злоумышленника стали сумка с парой мобильных телефонов, зонт, косметичка, пропуск на работу и 10 000 рублей наличными. Врачи диагностировали у потерпевшей кровоподтеки, ссадины, раны на голове.



Подсудимый согласился с предъявленным обвинением. Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии мужчина страдал во время, относящееся к совершению преступления, и страдает сейчас смешанным расстройством личности. Однако, он адекватно оценивал свои действия на момент разбоя.



Суд признал мужчину виновным. Его наказали 3 года и 5 месяцами колонии строгого режима.