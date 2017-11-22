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Реальные зарплаты в Липецкой области выросли на 3,7%

25 364
#зарплата
Реальные зарплаты в Липецкой области выросли на 3,7%

По данным статистики,  средняя заработная плата в Липецкой области в январе-сентябре составила 27 563 рубля. При том, реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, увеличилась по сравнению с прошлым годом на 3,7%.

Как сообщает Липецкстат, наиболее высокая зарплата отмечается у работников, занятых в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий; бумаги и бумажных изделий; металлургов; производстве и распределении газообразного топлива; табачных изделий; химических веществ и химических продуктов; финансистов и страховщиков; производстве резиновых и пластмассовых изделий; электрического оборудования; добыче полезных ископаемых; пищевых продуктов; напитков. Разрыв между их заработной платой и средней в целом по области достиг в сентябре 2,1 - 1,1 раза. 

Самая низкая заработная плата (27% – 62% от среднеобластного уровня) сложилась у работающих на предприятиях по обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки; производящих текстильные изделия; занятых в производстве кожи и изделий из кожи; осуществляющих полиграфическую деятельность и копирование носителей информации; производстве мебели; автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. 

Зарплата работников сельского хозяйства в сентябре составила 103% от средней по области. Среднемесячная номинальная заработная плата работников здравоохранения и социальных услуг, а также образования составила 73% и 77% соответственно от среднеобластного уровня.

Суммарная задолженность по зарплате на 1 ноября (по данным организаций, сообщивших сведения о данной задолженности) составила 830 тыс. рублей, вся она сложилась в образовании.

25 364
#зарплата

Комментарии (25)

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Прутик

6 минут назад
У кого? Явно не у трудящихся!
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1

15 минут назад
В Липецке семь пятниц на неделе. Вчера падение доходов, сегодня рост зарплат. Что там завтра?
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Статистический высер

17 минут назад
На 3,7%.
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МЕЧТА

22 минуты назад
Медсестра с ночными в месяц 10 тыщ.
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Рабочиму

24 минуты назад
Рабочий, до 2014 года чистый доход имел 16000-18000 т.р.с премиями мог 30000 поднять,после того как крым стал наш больше 12000 я не получал!!!
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099

24 минуты назад
Как могут вырости зарплаты,если каждый день передают в новостях по радио,что экономика в стране снижается ,и это очередная ложь, разводите нас да и только,что Путину рейтинг этим повышаете что ли!?
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Ужас

29 минут назад
Вчера же только была статья что реальные доходы липчан упали на 3,5 процентов. Теперь они резко выросли , за один день , у всех? Вы там не упаролись?
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Вий

32 минуты назад
Наглая БРЕХНЯ , КАК ВСЕГДА.
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Дуня с трудоднями

32 минуты назад
гостья, "Нереальнная" зарплата - это когда Королев отчитывается, что зарплата у липчан 40 тыс.руб., а "Реальная" - это 15-20 тыс.руб.
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Дуня с трудоднями

34 минуты назад
Это, наверное, город48, так прикалывается, сегодня выросли, завтра опять упадут и так каждый день по кругу.
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