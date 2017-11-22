Реальные зарплаты в Липецкой области выросли на 3,7%

По данным статистики, средняя заработная плата в Липецкой области в январе-сентябре составила 27 563 рубля. При том, реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, увеличилась по сравнению с прошлым годом на 3,7%.

Как сообщает Липецкстат, наиболее высокая зарплата отмечается у работников, занятых в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий; бумаги и бумажных изделий; металлургов; производстве и распределении газообразного топлива; табачных изделий; химических веществ и химических продуктов; финансистов и страховщиков; производстве резиновых и пластмассовых изделий; электрического оборудования; добыче полезных ископаемых; пищевых продуктов; напитков. Разрыв между их заработной платой и средней в целом по области достиг в сентябре 2,1 - 1,1 раза.

Самая низкая заработная плата (27% – 62% от среднеобластного уровня) сложилась у работающих на предприятиях по обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки; производящих текстильные изделия; занятых в производстве кожи и изделий из кожи; осуществляющих полиграфическую деятельность и копирование носителей информации; производстве мебели; автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.

Зарплата работников сельского хозяйства в сентябре составила 103% от средней по области. Среднемесячная номинальная заработная плата работников здравоохранения и социальных услуг, а также образования составила 73% и 77% соответственно от среднеобластного уровня.

Суммарная задолженность по зарплате на 1 ноября (по данным организаций, сообщивших сведения о данной задолженности) составила 830 тыс. рублей, вся она сложилась в образовании.