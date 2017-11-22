Общество

сегодня, 15:51

Липчанки представят свои умения в танце живота

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#танцы #конкурс
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Липчанки представят свои умения в танце живота

На соревнования ждут участниц от 3 лет.

Открытый чемпионат и первенство Липецкой области по современному танцевальному спорту состоится в региональном центре 3 декабря. Исполнительниц восточного танца примет «Городской Дворец культуры». Организаторами турнира выступили федерация современного танцевального спорта, федерация современного танца Липецкой области и клуб восточного танца «Жемчужина».

Первенство пройдет в дисциплинах Bellydance (дебют, начинающие, открытая лига), Шоу Bellydance (открытая лига), Табла ( соло - импровизация), Фолк Bellydance (открытая лига), а также участницы представят синхронные танцы. Свои умения смогут показать танцовщицы в возрасте от 3 лет. Предполагается участие женщин в возрастной категории «Грандсиньоры», от 51 года.

Победительниц и призеров ждут медали, кубки и дипломы.
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#танцы #конкурс
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Комментарии (1)

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Бредящий Бздун

сегодня, 16:08
Спасибо вам за то, что активно привносите иностранные слова в наш бывший великий и могучий, привлекаете трехлетних детей туда где танец живота оценивают и награждают. Спокон веку у нас в Липце любили танец животов, так как охвицеры тут до революциёв отдыхали, они очень дюжа любили танцы живота и канкан. Спасибо вам за поддержку русского языка и исскусства восточных народов - съездийтя на хфестивалю танца "барыня" в Таджикистан и оттуда напишите...
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