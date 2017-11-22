Липчанки представят свои умения в танце живота

На соревнования ждут участниц от 3 лет.

Открытый чемпионат и первенство Липецкой области по современному танцевальному спорту состоится в региональном центре 3 декабря. Исполнительниц восточного танца примет «Городской Дворец культуры». Организаторами турнира выступили федерация современного танцевального спорта, федерация современного танца Липецкой области и клуб восточного танца «Жемчужина».



Первенство пройдет в дисциплинах Bellydance (дебют, начинающие, открытая лига), Шоу Bellydance (открытая лига), Табла ( соло - импровизация), Фолк Bellydance (открытая лига), а также участницы представят синхронные танцы. Свои умения смогут показать танцовщицы в возрасте от 3 лет. Предполагается участие женщин в возрастной категории «Грандсиньоры», от 51 года.



Победительниц и призеров ждут медали, кубки и дипломы.