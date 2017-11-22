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сегодня, 15:35
РПЦ определит число возможных браков
Сколько супругов можно иметь без греха?
Русская православная церковь на заседаниях Архиерейского собора определится с вопросом допустимого для верующего человека количества браков, сообщает Рен ТВ.
- Ясного ответа в действующем церковном праве не имеется, а как интерпретировать имеющиеся канонические нормы в новых условиях, когда браков заключается значительно больше, чем освящается в Церкви, существуют разные ответы. Решение будет принято на соборе, — сказал заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
Собор, приуроченный к празднованию восстановления патриаршества в Русской православной церкви, пройдет в Москве в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 29 ноября по 4 декабря. Архиерейский собор является одним из высших органов управления РПЦ.
В настоящее время в церковной практике допустимо два венчания (бракосочетания) подряд. Третий брак Церковь не благословляет. Развод возможен с разрешения правящего архиерея. Супругу, по вине которого произошел развод, жениться или выйти замуж еще раз можно после покаяния и исполнения епитимьи — церковного наказания для мирян. Как правило, это отлучение от причастия на определенный срок, напоминает РИА Новости.
- Ясного ответа в действующем церковном праве не имеется, а как интерпретировать имеющиеся канонические нормы в новых условиях, когда браков заключается значительно больше, чем освящается в Церкви, существуют разные ответы. Решение будет принято на соборе, — сказал заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
Собор, приуроченный к празднованию восстановления патриаршества в Русской православной церкви, пройдет в Москве в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 29 ноября по 4 декабря. Архиерейский собор является одним из высших органов управления РПЦ.
В настоящее время в церковной практике допустимо два венчания (бракосочетания) подряд. Третий брак Церковь не благословляет. Развод возможен с разрешения правящего архиерея. Супругу, по вине которого произошел развод, жениться или выйти замуж еще раз можно после покаяния и исполнения епитимьи — церковного наказания для мирян. Как правило, это отлучение от причастия на определенный срок, напоминает РИА Новости.