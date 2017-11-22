Сторонников Навального в Липецке снова оштрафовали

На этот раз по 10 тысяч рублей должны заплатить два активиста.

Сегодня в Правобережном суде Липецка состоялось заседание по делу о мероприятии, проведённом командой Навального в Липецке 7 октября.

Как рассказал GOROD48 координатор липецкого штаба Алексея Навального Илья Данилов, по части 1 статьи 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» на Илью Данилова и помощника координатора штаба Алексея Навального в Липецке Антона Рыбакова наложены штрафы в размере 10 тысяч рублей каждый. Сами «навальнята» классифицируют свою акцию как спонтанную прогулку, не имеющую конкретного маршрута — они направлялись от дома №28 по улице Гагарина к Соборной площади и успели пройти около 400 метров.

- Всего по итогам прогулки 7 октября были задержаны 26 человек, но протоколы составили только на двоих, - отметил Илья Данилов.

Илью Данилова за акцию в поддержку Навального штрафуют уже во второй раз. Первый раз Октябрьский суд оштрафовал 28-летнего координатора команды Навального в Липецке Илью Данилова на 20 000 рублей за несогласованное шествие, которое прошло 22 сентября. По словам самих "навальнят", в том шествии приняли участие 8 человек. В решении Октябрьского суда говорится, что шествие от дома №45 по улице Доватора до дома №100 по проспекту Победы длилось совсем недолго - с 17.40 до 18.25. Пять человек держали в руках агитки формата А4 с надписями "Навальный 20!8" и "Алексей Навальный - наш кандидат". У каждого из ребят были с собой по 10-20 предварительно распечатанных на принтерах листовок, всего не больше 80-85 штук.

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