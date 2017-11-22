Общество

сегодня, 15:31

Сторонников Навального в Липецке снова оштрафовали

9 713
#Навальный #штраф
8
Сторонников Навального в Липецке снова оштрафовали

На этот раз по 10 тысяч рублей должны заплатить два активиста.

Сегодня в Правобережном суде Липецка состоялось заседание по делу о мероприятии, проведённом командой Навального в Липецке 7 октября.

Как рассказал GOROD48 координатор липецкого штаба Алексея Навального Илья Данилов, по части 1 статьи 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» на Илью Данилова и помощника координатора штаба Алексея Навального в Липецке Антона Рыбакова наложены штрафы в размере 10 тысяч рублей каждый. Сами «навальнята» классифицируют свою акцию как спонтанную прогулку, не имеющую конкретного маршрута — они направлялись от дома №28 по улице Гагарина к Соборной площади и успели пройти около 400 метров.

- Всего по итогам прогулки 7 октября были задержаны 26 человек, но протоколы составили только на двоих, - отметил Илья Данилов.

Илью Данилова за акцию в поддержку Навального штрафуют уже во второй раз. Первый раз Октябрьский суд оштрафовал 28-летнего координатора команды Навального в Липецке Илью Данилова на 20 000 рублей за несогласованное шествие, которое прошло 22 сентября.  По словам самих "навальнят", в том шествии приняли участие 8 человек.  В решении Октябрьского суда говорится, что шествие от дома №45 по улице Доватора до дома №100 по проспекту Победы длилось совсем недолго - с 17.40 до 18.25. Пять человек держали в руках агитки формата А4 с надписями "Навальный 20!8" и "Алексей Навальный - наш кандидат". У каждого из ребят были с собой по 10-20 предварительно распечатанных на принтерах листовок, всего не больше 80-85 штук. 

Фото vk.com

9 713
#Навальный #штраф
8

Комментарии (9)

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Нечего на зеркало пенять,

14 минут назад
Для Ы, коли рожа крива.Активисты, молодцы!
ответить

123

15 минут назад
Боятся коррупционеры Навального
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у*бки

17 минут назад
У*ебки
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ЫКАПЕР

30 минут назад
Всё верно , мнение отличающееся от царского -- стоит денег, здоровья а многим и жизни.
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Я

37 минут назад
Навальный в президенты,Саакашвили министр мвд ,тогда будет порядок
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Для Ы

55 минут назад
Рожа у тебя поди чудней, чем у этих двух на фотке?
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Ы

сегодня, 16:00
Слава навальному ,долой воров едра
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упячка

сегодня, 15:59
за*л этот навальный, пусть в перископе трансу создаст тупо для липецких людей и пообщается с ними свободно там. Больше крика и вони от него чем толку
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Инна

сегодня, 15:48
Это пока не 200 тысяч, как у ИА. Легко покрывается грантами.
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