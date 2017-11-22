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сегодня, 15:23

4,5 тысячи липчан продолжают оставаться без света

10 1227
#снегопад
4
4,5 тысячи липчан продолжают оставаться без света

Энергетики восстанавливают оборванные в результате снегопада провода.

К 15.00 в Липецке и его районах без электричества остаются 4,5 тысячи человек. Как сообщает пресс-служба АО «ЛГЭК», перебои в энергоснабжении вызваны повреждением воздушных линий электропередач на улицах Комсомольской, Кирова, Школьной. Аварийно-восстановительные бригады компании продолжают свою работу в Сселках, Матырском, Новой Жизни и Дачном.

По диспетчерской линии «075» зарегистрировано 25 случаев, связанных с обрывом проводов.

ЛГЭК напоминает, при обнаружении обрывов, упавших деревьев на провода, задымления и искрения, просьба сообщать об этом по телефону 075, 236-075.

10 1227
#снегопад
4

Комментарии (10)

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где

4 минуты назад
и где сам Тербуненок ? Кто его видел в последний раз ?
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Виктория

9 минут назад
Новолипецк, район спиртзавода 12 часов просидели без света
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007

9 минут назад
а где МЭР?не в отпуске ли?
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Хортен

41 минуту назад
Светлана, конечно готов 5 тыс без света.
ответить

357

59 минут назад
дежурный министерства ЖКХ России г. Моосква 8-495-645 72 96 , утром набрал что снег во дворе не чистят в обед два трактора и дворников целая толпа , а в 14 00 перезвонили как устранено замечание
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виктор

сегодня, 16:03
О, мэрия занялась делом наконец-то: активизировала тербуно-ботов с благодарными комментами))
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Деду морозу

сегодня, 16:00
Ты их в задницу еще поцелуй. Аварийные службы должны работать КРУГЛОСУТОЧНО, а не одна бригада с 10 до 17 по будням. И кстати, на Ниженке света нет (специально позвонил знакомому) -ты врешь.
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Гость

сегодня, 15:59
Осенний проезд без света с утра...
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Дед мороз

сегодня, 15:53
На Ниженке включили электричество около 14.00. Спасибо аварийной бригаде, оперативно на этот раз сработали. Обычно в таких случаях часов в пять только включают. Спасибо всем тем, кто принимает участие в ликвидации аварий от стихии.
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Светлана

сегодня, 15:47
"ГОРОД К ЗИМЕ ГОТОВ НА 100%!" (мэр Липецка, С.Иванов)
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