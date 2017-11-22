4,5 тысячи липчан продолжают оставаться без света

Энергетики восстанавливают оборванные в результате снегопада провода.

К 15.00 в Липецке и его районах без электричества остаются 4,5 тысячи человек. Как сообщает пресс-служба АО «ЛГЭК», перебои в энергоснабжении вызваны повреждением воздушных линий электропередач на улицах Комсомольской, Кирова, Школьной. Аварийно-восстановительные бригады компании продолжают свою работу в Сселках, Матырском, Новой Жизни и Дачном.

По диспетчерской линии «075» зарегистрировано 25 случаев, связанных с обрывом проводов.

ЛГЭК напоминает, при обнаружении обрывов, упавших деревьев на провода, задымления и искрения, просьба сообщать об этом по телефону 075, 236-075.