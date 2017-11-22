Общество

сегодня, 15:22

Предприятиям потребительского рынка города необходимо приступить к уборке снега

10 652
#снегопад
2
Предприятиям потребительского рынка города необходимо приступить к уборке снега

В связи с обильными осадками в виде снега и резкими изменениями погодных условий управление потребительского рынка администрации города уведомляет собственников и руководителей торговых объектов о необходимости выполнения Правил благоустройства территорий города Липецка.

В частности, осуществлять своевременный сбор и вывоз отходов, снега (в том числе, с территории парковок), удалять с крыш наледь, убирать входные площадки, ступени зданий, сооружений.

Накопившийся мусор и снег необходимо вывозить на специализированную площадку, расположенную в районе улицы Студеновская (за ТЦ «Липецк).

За неисполнение Правил благоустройства предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа в размере:

- на граждан от 500 до 3 000 руб.;

- на должностных лиц от 3 000 до 10 000 руб.;

- на юридических лиц от 10 000 до 50 000 руб.

Уборка прилегающих территорий от снега и поддержание их в надлежащем состоянии будет контролироваться городской администрацией.

10 652
#снегопад
2

Комментарии (10)

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100500

3 минуты назад
Вы о чем? Магниты и Пятерочки зарабатывают на нас миллионы, а убрать территорию для своих покупателей не хотят, да? Пусть быдло по сугробам нам деньги несет, так что ли?
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Дядя Федя

16 минут назад
местная власть и администрация полностью не справляются со своими обязанностями,значит что Липчане????? Нет хозяина,нет власти нет порядка в городе и области!!!!!
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Иа

24 минуты назад
как задрали эти клоуны! Никто вам ничего не должен! Вы обязаны организовать муниципальные службы и создавать условия для жизни! Не в состоянии-дорогу молодым! Хорош кресло по указке передавать! Выборы и только выборы!
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Елена К

55 минут назад
Вот пусть Иванов для примера со своей зарплаты купит тракторок и поездит-почистит сам хотя б дворы ул.Советской! А то он даже для лже-субботников грабельки с рукавицами на 80 тыс.руб за счёт бюджета купил - свои жалко.
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стас

сегодня, 15:55
требую от Иванова мера Липецка приступить к уборки снега незамедлительно
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Всех лесом

сегодня, 15:48
В августе 2014 года кассационная инстанция (АС Центрального округа) не поверила в высокую квалификацию брянских судей и приняла новый судебный акт в пользу муниципалитета Брянска. Тогда ЗАО «Тандер» обратилось с кассационной жалобой в обновленный Верховный суд РФ, а там уже Судебная коллегия по экономическим спорам отменила определение кассационной коллегии, оставив в силе решение первой инстанции. Единственный вопрос, который остался без ответа, – о пресловутых 10 метрах. Судьи Верховного суда РФ честно пытались понять, почему муниципалы прилегающей территорией считают территорию в 10 метрах от забора, а не в 20 метрах, например, но представители брянских властей только пожали плечами. Мол, в большинстве регионов ориентируются именно на 10 метров.
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Всех лесом

сегодня, 15:48
Мол, что же тогда будет, если каждый торговец станет мусорить, а потом этот мусор за собой убирать откажется? Но суд первой инстанции, рассмотрев в мае 2014 года иск «Магнита», муниципальные власти поправил, пояснив им, что «возложение на владельцев, пользователей, арендаторов зданий (помещений), строений и сооружений обязанностей по содержанию территории, прилегающей к отведенным земельным участкам, может быть осуществлено лишь на основании федерального закона либо на основании договора». Иначе говоря, если любая городская власть потребует от юридического лица убирать и вывозить снег с территории, которая этому юридическому лицу не принадлежит на праве собственности или аренды, а просто примыкает к его забору, то в этом случае юридическое лицо имеет полное право проигнорировать требования городской власти. Ну и штрафы не платить, естественно. Впрочем за это решение «Магниту» пришлось побороться.
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Всех лесом

сегодня, 15:47
«Магнит» доказал в Верховном суде РФ, что не обязан убирать снег на «прилегающей территории» Конфликт ЗАО «Тандер», головной компанией федеральной сети супермаркетов «Магнит», случился в прошлом году с муниципальной властью Брянска. Ритейлер не захотел за свой счет поддерживать порядок на так называемой прилегающей территории, ссылаясь на незаконность отдельных положений правил благоустройства, утвержденных в 2006 году Брянским городским советом народных депутатов. Ответчик — Брянский городской совет народных депутатов – требования заявителя не признал категорически.
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виктор

сегодня, 15:44
"Правила благоустройства территорий города Липецка", принуждающие частников производить работы за свой счёт на территориях, им не принадлежащим, противоречит федеральному законодательству и является незаконным актом, о чём мэрию прокуратура уведомляла. Но желание липецких чиновников снять с себя ответственность за коллапс в городе сильнее Закона..
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Екатерина Иншакова

сегодня, 15:36
Предприятиям потребительского рынка города необходимо лишь платить законные налоги в бюджет. А приступать к уборке снега обязаны муниципальные коммунальные службы! - Иванов и Ко это когда-нибудь поймут?
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