сегодня, 15:22
Предприятиям потребительского рынка города необходимо приступить к уборке снега
В связи с обильными осадками в виде снега и резкими изменениями погодных условий управление потребительского рынка администрации города уведомляет собственников и руководителей торговых объектов о необходимости выполнения Правил благоустройства территорий города Липецка.
Накопившийся мусор и снег необходимо вывозить на специализированную площадку, расположенную в районе улицы Студеновская (за ТЦ «Липецк).
За неисполнение Правил благоустройства предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа в размере:
- на граждан от 500 до 3 000 руб.;
- на должностных лиц от 3 000 до 10 000 руб.;
- на юридических лиц от 10 000 до 50 000 руб.
Уборка прилегающих территорий от снега и поддержание их в надлежащем состоянии будет контролироваться городской администрацией.
100500
Дядя Федя
Иа
Елена К
стас
Всех лесом
Всех лесом
Всех лесом
виктор
Екатерина Иншакова