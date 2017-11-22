Предприятиям потребительского рынка города необходимо приступить к уборке снега

В связи с обильными осадками в виде снега и резкими изменениями погодных условий управление потребительского рынка администрации города уведомляет собственников и руководителей торговых объектов о необходимости выполнения Правил благоустройства территорий города Липецка.

В частности, осуществлять своевременный сбор и вывоз отходов, снега (в том числе, с территории парковок), удалять с крыш наледь, убирать входные площадки, ступени зданий, сооружений.

Накопившийся мусор и снег необходимо вывозить на специализированную площадку, расположенную в районе улицы Студеновская (за ТЦ «Липецк).

За неисполнение Правил благоустройства предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа в размере:

- на граждан от 500 до 3 000 руб.;

- на должностных лиц от 3 000 до 10 000 руб.;

- на юридических лиц от 10 000 до 50 000 руб.

Уборка прилегающих территорий от снега и поддержание их в надлежащем состоянии будет контролироваться городской администрацией.