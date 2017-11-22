В России
сегодня, 15:17
Цены на оливье начали расти
Тенденцию отметили в Центробанке.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России посчитал два «новогодних индекса» — цены на продукты для салатов оливье и селёдка под шубой, пишет RT.
- Мы просто для наглядности посчитали два индекса — можно их назвать новогодними: как растут цены на набор продуктов для традиционных новогодних блюд, таких как салат оливье и селёдка под шубой, — цитирует РИА Новости Набиуллину.
Она отметила, что салат оливье за год подорожал на 1,2%, продукты для его приготовления обойдутся примерно в 312 рублей. Между тем селёдка под шубой подешевела на 0,9% и стоит чуть больше 150 рублей.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ожидаемая на уровне 2,5—2,7% инфляция в 2017 году является предпосылкой для последующего снижения ключевой ставки ЦБ.
- Мы просто для наглядности посчитали два индекса — можно их назвать новогодними: как растут цены на набор продуктов для традиционных новогодних блюд, таких как салат оливье и селёдка под шубой, — цитирует РИА Новости Набиуллину.
Она отметила, что салат оливье за год подорожал на 1,2%, продукты для его приготовления обойдутся примерно в 312 рублей. Между тем селёдка под шубой подешевела на 0,9% и стоит чуть больше 150 рублей.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ожидаемая на уровне 2,5—2,7% инфляция в 2017 году является предпосылкой для последующего снижения ключевой ставки ЦБ.