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сегодня, 15:17

Цены на оливье начали расти

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#оливье #салат
Цены на оливье начали расти

Тенденцию отметили в Центробанке.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России посчитал два «новогодних индекса» — цены на продукты для салатов оливье и селёдка под шубой, пишет RT.

- Мы просто для наглядности посчитали два индекса — можно их назвать новогодними: как растут цены на набор продуктов для традиционных новогодних блюд, таких как салат оливье и селёдка под шубой, — цитирует РИА Новости Набиуллину.

Она отметила, что салат оливье за год подорожал на 1,2%, продукты для его приготовления обойдутся примерно в 312 рублей. Между тем селёдка под шубой подешевела на 0,9% и стоит чуть больше 150 рублей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ожидаемая на уровне 2,5—2,7% инфляция в 2017 году является предпосылкой для последующего снижения ключевой ставки ЦБ.
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#оливье #салат

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