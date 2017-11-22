Происшествия

12 минут назад

Липчанин заплатит 8000 за язык

103
#оскорбление представителя власти
Липчанин заплатит 8000 за язык

Приговором  мирового судьи судебного участка № 6 Октябрьского судебного района Липецка житель города признан виновным в оскорблении представителя власти, находящегося при исполнении своих служебных обязанностей.

Как установлено материалами уголовного дела, подсудимый, находясь в  состоянии алкогольного опьянения  затеял скандал с соседями по лестничной клетке, те вызвали полицию.

Однако и в присутствии представителя власти подсудимый не успокоился. Более того, переключив свое внимание с соседей на сотрудника полиции, высказал оскорбительные замечания в его адрес.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.319 Уголовного кодекса РФ.

Впоследствии подсудимый мотивировал свое поведение неумеренным употреблением в этот день спиртного.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к   штрафу в доход государства в размере 8 000 рублей,сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

103
#оскорбление представителя власти

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