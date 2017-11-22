В мире

12 минут назад

Google признался в слежке за пользователями Android

29
#мобильный #слежение
Google признался в слежке за пользователями Android

Даже при выключенном телефоне.

Смартфоны на операционной системе Android осуществляют постоянную слежку за местонахождением пользователей даже при выключенной передаче данных. Эту информацию Google подтвердила изданию Quartz.

Отмечается, что Google начала непрерывный сбор данных о геолокации пользователей Android с января 2017 года. Местоположение определялось по расстоянию до ближайших вышек сотовой связи и работало даже при отключении сервисов геолокации и отсутствии сим-карты, пишет «Лента.ру».

 Эксперты Quartz полагают, что Google собирала данные о геолокации для улучшения таргетинга своей рекламы.
29
#мобильный #слежение

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