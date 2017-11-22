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17 минут назад
По делу о хищении 756 млн рублей арестован президент Роспромбанка
Уголовное дело возбуждено по заявлению Агентства по страхованию вкладов.
Суд арестовал президента Роспромбанка Сергея Салогубова по обвинению в хищении у кредитной организации 756 миллионов рублей, сообщила журналистам в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Уголовное дело возбуждено по заявлению Агентства по страхованию вкладов.Банк был лишен лицензии в сентябре 2016 года.
Согласно данным следствия, в 2016 году между Роспромбанком в лице Салогубова и физлицом были заключены восемь контрактов уступки требований по кредитным договорам, а также пять контрактов купли-продажи недвижимости на общую сумму свыше 400 млн руб. В качестве оплаты по этим документам физлицу передали земельный участок в Подмосковье, который, согласно предоставленным документам, стоил более 1 млрд руб. Участник сделки дал согласие продать его за 756 млн рублей.
Учитывая, что стоимость имущества и полученных прав требования была меньше, еще 354 млн рублей физлицу банк выдал наличными, сообщает ТАСС. На самом деле рыночная стоимость этого земельного участка была всего 90 млн рублей, пояснила Петренко.
Согласно данным следствия, в 2016 году между Роспромбанком в лице Салогубова и физлицом были заключены восемь контрактов уступки требований по кредитным договорам, а также пять контрактов купли-продажи недвижимости на общую сумму свыше 400 млн руб. В качестве оплаты по этим документам физлицу передали земельный участок в Подмосковье, который, согласно предоставленным документам, стоил более 1 млрд руб. Участник сделки дал согласие продать его за 756 млн рублей.
Учитывая, что стоимость имущества и полученных прав требования была меньше, еще 354 млн рублей физлицу банк выдал наличными, сообщает ТАСС. На самом деле рыночная стоимость этого земельного участка была всего 90 млн рублей, пояснила Петренко.