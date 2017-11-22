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17 минут назад

По делу о хищении 756 млн рублей арестован президент Роспромбанка

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#хищение #банк #арест
По делу о хищении 756 млн рублей арестован президент Роспромбанка

Уголовное дело возбуждено по заявлению Агентства по страхованию вкладов.

Суд арестовал президента Роспромбанка Сергея Салогубова по обвинению в хищении у кредитной организации 756 миллионов рублей, сообщила журналистам в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Уголовное дело возбуждено по заявлению Агентства по страхованию вкладов.Банк был лишен лицензии в сентябре 2016 года.

Согласно данным следствия, в 2016 году между Роспромбанком в лице Салогубова и физлицом были заключены восемь контрактов уступки требований по кредитным договорам, а также пять контрактов купли-продажи недвижимости на общую сумму свыше 400 млн руб. В качестве оплаты по этим документам физлицу передали земельный участок в Подмосковье, который, согласно предоставленным документам, стоил более 1 млрд руб. Участник сделки дал согласие продать его за 756 млн рублей.

Учитывая, что стоимость имущества и полученных прав требования была меньше, еще 354 млн рублей физлицу банк выдал наличными, сообщает ТАСС. На самом деле рыночная стоимость этого земельного участка была всего 90 млн рублей, пояснила Петренко.

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#хищение #банк #арест

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