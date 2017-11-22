В России
25 минут назад
В России установлен курортный сбор
Пока он составляет 10 рублей в сутки.
Законодательное собрание Краснодарского края приняло закон «О введении курортного сбора», согласно которому с 1 мая 2018 года в пяти курортных муниципалитетах региона (Сочи, Анапа, Геленджик, Горячий Ключ и курортные поселки Туапсинского района) отдыхающие начнут платить по 10 рублей в сутки, плату будут взимать владельцы гостиниц.
- В первый год ставка курортного сбора в Краснодарском крае составляет 10 рублей", - сказал, представляя законопроект министр туризма, курортов и олимпийского наследия Христофор Константиниди. Он уточнил, что на меры по сбору нового налога потребуется 13,1 млн рублей, при этом за счет курортного сбора в казну региона поступят 267,5 млн рублей.
К плательщикам курортного сбора отнесены физические лица, достигшие совершеннолетия и проживающие в объекте размещения более суток, кроме льготных категорий лиц, определенных федеральным законом. Власти Кубани приняли решение освободить от уплаты курортного сбора также жителей Краснодарского края. Курортный сбор будет оставаться на территории того муниципалитета, на территории которого он был собран, сообщает РИА Новости.
Напомним, 19 июля Госдума приняла закон о введении курортного сбора. Плата за пользование курортной инфраструктурой вводится в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Сбор начнут взимать в указанных регионах с 1 мая следующего года.
- В первый год ставка курортного сбора в Краснодарском крае составляет 10 рублей", - сказал, представляя законопроект министр туризма, курортов и олимпийского наследия Христофор Константиниди. Он уточнил, что на меры по сбору нового налога потребуется 13,1 млн рублей, при этом за счет курортного сбора в казну региона поступят 267,5 млн рублей.
К плательщикам курортного сбора отнесены физические лица, достигшие совершеннолетия и проживающие в объекте размещения более суток, кроме льготных категорий лиц, определенных федеральным законом. Власти Кубани приняли решение освободить от уплаты курортного сбора также жителей Краснодарского края. Курортный сбор будет оставаться на территории того муниципалитета, на территории которого он был собран, сообщает РИА Новости.
Напомним, 19 июля Госдума приняла закон о введении курортного сбора. Плата за пользование курортной инфраструктурой вводится в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Сбор начнут взимать в указанных регионах с 1 мая следующего года.
10 рублей в сутки - это нормально.