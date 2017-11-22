В мире

46 минут назад

В Японии потерпел крушение американский военный самолет

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#Япония #крушение самолета #США
В Японии потерпел крушение американский военный самолет

Спасены 8 из 11 человек.

Восемь из 11 человек, находившихся на борту упавшего к югу от Японии американского транспортного самолета С-2, спасены, - сообщил журналистам министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

По данным японских СМИ, палубный самолет с атомного авианосца "Рональд Рейган" упал в океан в 530 километрах к юго-востоку от острова Окидайто и в 150 километрах к северо-западу от необитаемого атолла Окинотори.

Как отметил министр, американские военные сообщили ему, что причиной крушения самолета С-2 мог стать отказ двигателей, - передает РИА-Новости.

Авианосец "Рональд Рейган" в Филиппинском море был задействован в совместных американо-японских военных учениях.
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#Япония #крушение самолета #США

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