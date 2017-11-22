Снегопады в Липецке продолжатся еще два дня

23 ноября в тыловой части уходящего циклона на территории Липецкой области ожидается небольшой снег. 24 ноября местами пройдет небольшой снег, температура понизится.

25 ноября регион будет находиться в зоне антициклона - будет преимущественно без осадков Среднесуточные температуры воздуха ожидаются: 23 ноября 4-5 градусов мороза, что на 2 градуса ниже нормы, 24 и 25 ноября 7-8 градусов мороза, что на 4-6 градусов ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек., местами до 17 м/сек. Температура ночью от 1 до 6 градусов мороза, днем от 0 до 5 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью от 4 до 6 градусов мороза, днем от -3 до -5.

Самым теплым день 23 ноября в Липецке был в 2008 году, когда температурный максимум достиг +10, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1998 году — 24 градуса мороза.