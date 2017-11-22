Погода в Липецке

49 минут назад

Снегопады в Липецке продолжатся еще два дня

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#снегопад
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Снегопады в Липецке продолжатся еще два дня

23 ноября в тыловой части уходящего циклона на территории Липецкой области ожидается небольшой снег. 24 ноября местами пройдет небольшой снег, температура понизится. 

25 ноября регион будет находиться в зоне антициклона - будет преимущественно без осадков Среднесуточные температуры воздуха ожидаются: 23 ноября 4-5 градусов мороза, что на 2 градуса ниже нормы, 24 и 25 ноября 7-8 градусов мороза, что на 4-6 градусов ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек., местами до 17 м/сек. Температура ночью от 1 до 6 градусов мороза, днем от 0 до 5 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью от 4 до 6 градусов мороза, днем от -3 до -5.

Самым теплым день 23 ноября в Липецке был в 2008 году, когда температурный максимум достиг +10, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1998 году — 24 градуса мороза. 

2 906
#снегопад
3

Комментарии (2)

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вот у кого усё в порядке

4 минуты назад
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России посчитал два «новогодних индекса» — цены на продукты для салатов оливье и селёдка под шубой. Видать больше ЦБ делать нечего в этом году они готовятся к новогоднему корпоративу, рубль в ж. а они про оливье
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да хоть 2 недели)

28 минут назад
Супер))))))
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