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Детский сад переделают в жилой дом

3 739
#тендер #реконструкция #детсад
Детский сад переделают в жилой дом

Реконструкция строения состоится во Льве-Толстом.

Администрация Лев-Толстовского района провела тендер на реконструкцию детского сада в райцентре. Победило предложение сделать работу за 2,8 млн рублей. Именно за эту сумму детский сад превратят в жилой дом.

Здание на реконструкцию — часть детского сада № 1 "Радуга" Лев-Толстовского муниципального района. Строение имеет всего один этаж. Из детсада выйдет жилой дом на три квартиры. Объект планируют сдать уже в этом году. В здании разместятся две двухкомнатные и одна однокомнатная квартиры. Максимальный метраж жилых помещений — 65 квадратных метров. Квартиры будут иметь собственные газовые котлы и просторные кухни. Так, в одной из квартир предусмотрена кухня-студия общей площадью свыше 20 квадратных метров. Здание на момент передачи будет находиться в распоряжении района.

Реконструируемое здание на улице Слонского — самое маленькое в фонде «Радуги». Согласно данным отчета о самообследовании, учреждение не имеет проблем с материально-технической базой и полностью выполняет план по обеспечению подрастающего поколения образовательными услугами.
3 739
#тендер #реконструкция #детсад

Комментарии (3)

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Житель

8 минут назад
Ну давайте переделаем. А потом будем тянуть из бюджета на строительство нового садика.
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Да

28 минут назад
Это уже пороходили один уже переделал детсад под себя потом судиться будем а то делать нечего скучно а это видимость борьбы за благо народа
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родитель

38 минут назад
Ну и правильно...Зачем нам дети, не, дети нам не нужны....((((
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