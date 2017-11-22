Детский сад переделают в жилой дом

Реконструкция строения состоится во Льве-Толстом.

Администрация Лев-Толстовского района провела тендер на реконструкцию детского сада в райцентре. Победило предложение сделать работу за 2,8 млн рублей. Именно за эту сумму детский сад превратят в жилой дом.



Здание на реконструкцию — часть детского сада № 1 "Радуга" Лев-Толстовского муниципального района. Строение имеет всего один этаж. Из детсада выйдет жилой дом на три квартиры. Объект планируют сдать уже в этом году. В здании разместятся две двухкомнатные и одна однокомнатная квартиры. Максимальный метраж жилых помещений — 65 квадратных метров. Квартиры будут иметь собственные газовые котлы и просторные кухни. Так, в одной из квартир предусмотрена кухня-студия общей площадью свыше 20 квадратных метров. Здание на момент передачи будет находиться в распоряжении района.



Реконструируемое здание на улице Слонского — самое маленькое в фонде «Радуги». Согласно данным отчета о самообследовании, учреждение не имеет проблем с материально-технической базой и полностью выполняет план по обеспечению подрастающего поколения образовательными услугами.