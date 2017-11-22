Предпринимателям вернут ошибочно перечисленные страховые взносы

ФНС и ПФР разработали механизм, позволяющий вернуть ошибочно списанные взносы.

Индивидуальные предприниматели в РФ смогут получить обратно ошибочно перечисленные страховые взносы, соответствующий механизм разработали Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР), «Известия» ознакомились с письмом обоих ведомств.

ФНС и ПФР отмечают, что ошибочное причисление страховых взносов произошло из-за некорректного информационного обмена между этими ведомствами. Сбой произошел на этапе передачи функций сборщика страховых взносов от ПФР к ФНС (передача функций началась 1 января 2017 года). Об ошибке стало известно, когда уплатившие взносы предприниматели стали получать сообщения об их повторном списании.

«К нам поступили обращения от нескольких тысяч индивидуальных предпринимателей. Люди, которые вовремя заплатили взносы и сдали все декларации, вдруг стали получать повторные требования. Некоторые из них объединились в сообщества. В частности, из Краснодарского края к нам поступило письмо от 2 тыс. бизнесменов, которые столкнулись с этой проблемой», — рассказал «Известиям» советник бизнес-омбудсмена Бориса Титова Антон Свириденко.

ФНС и ПФР разработали механизм, позволяющий вернуть ошибочно списанные взносы. Проводить эту процедуру будут территориальные налоговые органы, которые при подтверждении ошибки сформируют решение о возврате.



