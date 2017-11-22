РФ может нарастить добычу углеводородов сверх договоренностей с ОПЕК

Несмотря на ожидающуюся пролонгацию соглашения с ОПЕК о заморозке добычи углеводородов, Россия собирается наращивать темпы нефтедобычи в следующем году.

Как сообщает газета «Известий», согласно последним прогнозам, РФ будет добывать до 11,1 млн баррелей в сутки. Это произойдет благодаря росту спроса со стороны КНР. По словам экспертов, Россия может вернуть добычу на уровень 2016 года, при этом не нарушая международных договоренностей.

В настоящее время квота для не входящих в ОПЕК стран, к которым относится и РФ, составляет 57,3 млн баррелей. По оценке ОПЕК, в следующем году объемы нефтедобычи вырастут у Канады, Бразилии и Казахстана. В Мексике, Азербайджане, Колумбии и Омане добыча «черного золота» переживет спад.



