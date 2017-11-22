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сегодня, 13:57

РФ может нарастить добычу углеводородов сверх договоренностей с ОПЕК

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#нефтедобыча

Несмотря на ожидающуюся пролонгацию соглашения с ОПЕК о заморозке добычи углеводородов, Россия собирается наращивать темпы нефтедобычи в следующем году. 

Как сообщает газета «Известий», согласно последним прогнозам, РФ будет добывать до 11,1 млн баррелей в сутки. Это произойдет благодаря росту спроса со стороны КНР. По словам экспертов, Россия может вернуть добычу на уровень 2016 года, при этом не нарушая международных договоренностей. 

В настоящее время квота для не входящих в ОПЕК стран, к которым относится и РФ, составляет 57,3 млн баррелей. По оценке ОПЕК,  в следующем году объемы нефтедобычи вырастут у Канады, Бразилии и Казахстана. В Мексике, Азербайджане, Колумбии и Омане добыча «черного золота» переживет спад.


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#нефтедобыча

Комментарии (1)

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Юлия

12 минут назад
Нам от этого что, нарастит она, или сократит. К чему это информация здесь, неужели писать больше не о чем.
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