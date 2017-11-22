Липецк украсили снеговики

Соцсети заполнили зимними скульптурами.

Публикация от Владислав Куланин (@vladislav_kulanin) Ноя 22 2017 в 2:10 PST

Публикация от Марина (@marinka5830) Ноя 22 2017 в 2:30 PST

Публикация от МариNochka (@marinok_marina) Ноя 22 2017 в 2:03 PST

Публикация от Женёк Кузьмин (@kyzminzlo) Ноя 22 2017 в 1:32 PST

Публикация от Linara Aganina (@linaraaganina) Ноя 21 2017 в 8:45 PST

Сегодня в Липецке выпала половина месячной нормы осадков. И город сразу украсили снеговики, причём зачастую весьма креативные. Обзор снеговиков - в нашей подборке.Кстати, напомним, 16 декабря в 16:00 липчан приглашают украсить площадь Петра Великого снеговиками, среди которых будут выбраны самый большой и самый креативный. Изюминкой конкурса станет «Снеговик-шоу», где аниматоры должны будут подготовить визитку-выступление. Слепить снеговика участники конкурса смогут не только из снега, но и из нетрадиционных материалов – работы будут представлены на декоративно-прикладной выставке. Заявки на участие в конкурсе (кроме номинаций «Самый большой снеговик», «Самый креативный снеговик», где предварительная запись не нужна) принимаются до 8 декабря.