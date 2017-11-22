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сегодня, 13:43

Липецк украсили снеговики

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#снег
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Липецк украсили снеговики

Соцсети заполнили зимними скульптурами.

Сегодня в Липецке выпала половина месячной нормы осадков. И город сразу украсили снеговики, причём зачастую весьма креативные. Обзор снеговиков - в нашей подборке. 

Кстати, напомним, 16 декабря в 16:00 липчан приглашают украсить площадь Петра Великого снеговиками, среди которых будут выбраны самый большой и самый креативный.   Изюминкой конкурса станет «Снеговик-шоу», где аниматоры должны будут подготовить визитку-выступление. Слепить снеговика участники конкурса смогут не только из снега, но и из нетрадиционных материалов – работы будут представлены на декоративно-прикладной выставке. Заявки на участие в конкурсе (кроме номинаций «Самый большой снеговик», «Самый креативный снеговик», где предварительная запись не нужна) принимаются до 8 декабря.










423
#снег
3

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