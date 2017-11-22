Ситуацию с уборкой снега в мэрии мониторят в режиме онлайн

Оперативное совещание по вопросам, связанным с ликвидацией последствий сильного снегопада в городе, сегодня утром провел с представителями профильных структурных подразделений администрации исполняющий обязанности главы Липецка Дмитрий Аверов.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, на совещании обсуждалась текущая ситуация на улицах, во дворах многоквартирных микрорайонов, частном секторе областного центра и меры по устранению возникших узких мест.

По данным директора управления благоустройства Липецка Алексея Вострикова, основные ресурсы МБУ с начала снегопада были задействованы на магистральных улицах города. В связи с обильными осадками уборку спусков в центре Липецка бригадам предприятия пришлось производить несколько раз. По этой причине расчистка дорог в отдаленных районах, таких как Желтые пески, Матырский, Дачный проходит с некоторым запозданием. Сейчас туда направлена тяжелая техника. Ближе к обеду спецтранспорт вышел с повторной посыпкой улиц города.

Вывоз снега осуществляют пять бригад, 22 единицы техники, в том числе привлеченной. Работают два погрузчика. За сутки планируется вывезти снег с площади Соборная, улиц Зегеля, Гагарина, Плехановского спуска, приступить к разбору валов на площадях Победы и Мира, а также одноименных проспектах. Есть потребность в дополнительной самосвальной технике – до 12 единиц. Как и в прошлом году, на договорной основе ее предоставят строительные организации. Координация взаимодействия с ними поручена департаменту градостроительства и архитектуры. С управляющими компаниями и энергоснабжающими организациями постоянно на связи департамент ЖКХ.

Немало вопросов по частному сектору возникло к управлению территориальными округами города. Дмитрий Аверов потребовал от их руководителей активизировать работу с частниками и базирующимися в этих районах коммерческими предприятиями, располагающими техникой для уборки снега. Такое взаимодействие с владельцами тракторов и самосвалов в сложных погодных ситуациях осуществляется на возмездной основе.

- К расчищенным магистральным дорогам необходимо в сжатые сроки делать нормальные выезды с прилегающих улиц индивидуальной застройки, не ждать жалоб от людей, работать на опережение, - подчеркнул исполняющий обязанности главы города Дмитрий Аверов.

В свою очередь руководители территориальных управлений подняли вопрос об уборке сваленных снегом деревьев. По проблемным адресам (Неделина, Крымская, Мичурина и другим) направлены бригады муниципального «Зеленхоза». Они же занимаются опиловкой прогнувшихся от белых «шапок» деревьев вдоль трамвайного полотна, что стало сегодня утром причиной задержки выхода вагонов в направлении Новолипецка.

Особое внимание уделено на совещании предприятиям торговли. По данным управления потребительского рынка прилегающую к ТРЦ территорию в начале дня чистили только магазины сети «Магнит». Остальные с этим не спешили. На тротуарах работали лишь дворники управления благоустройства. Дмитрий Аверов потребовал довести до сведения всех субъектов бизнеса необходимость соблюдения Правил благоустройства города. Управлению административно-технического контроля и другим подразделениям муниципалитета дано задание жестко спрашивать с нарушителей, в том числе в сфере ЖКХ.

Вечером руководители профильных структур мэрии подведут итоги прошедшего дня.

Липчанам, у которых есть жалобы на работу коммунальных служб или управляющих компаний можно обращаться на "горячую линию" департамента ЖКХ: 22-95-58.



