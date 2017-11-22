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В Кремле пообещали приложить все усилия для защиты Керимова
Власти России приложат все усилия для защиты "законных интересов" задержанного во Франции члена Совета Федерации Сулеймана Керимова.
Представитель Кремля отметил, что в связи с произошедшим ведется интенсивная работа по линии МИД России. По его словам, диппредставительство РФ во Франции занимается этим в постоянном режиме. "Разумеется, особое значение имеет тот факт, что Сулейман Керимов является носителем дипломатического паспорта, с коим он въезжал на территорию Франции, - добавил Песков. - Поэтому энергичная работа по отстаиванию интересов Сулеймана Керимова будет продолжена".
Напомним, что член Совета Федерации Керимов 21 ноября был задержан сотрудниками французской полиции в аэропорту Ниццы. Его доставили в полицейский участок. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на французскую прокуратуру, задержание связано с расследованием дела об уклонении от уплаты налогов, - передает ТАСС.