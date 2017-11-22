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28 минут назад

В Кремле пообещали приложить все усилия для защиты Керимова

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#Керимов #Кремль #арест
В Кремле пообещали приложить все усилия для защиты Керимова

Власти России приложат все усилия для защиты "законных интересов" задержанного во Франции члена Совета Федерации Сулеймана Керимова.

Москва приложит максимум усилий для защиты законных интересов задержанного во Франции сенатора Сулеймана Керимова. "Разумеется, сенаторский статус и тот факт, что Керимов является гражданином России, является залогом того, что, конечно, мы приложим все усилия, максимум усилий для защиты его законных интересов", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что в связи с произошедшим ведется интенсивная работа по линии МИД России. По его словам, диппредставительство РФ во Франции занимается этим в постоянном режиме. "Разумеется, особое значение имеет тот факт, что Сулейман Керимов является носителем дипломатического паспорта, с коим он въезжал на территорию Франции, - добавил Песков. - Поэтому энергичная работа по отстаиванию интересов Сулеймана Керимова будет продолжена".

Напомним, что член Совета Федерации Керимов 21 ноября был задержан сотрудниками французской полиции в аэропорту Ниццы. Его доставили в полицейский участок. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на французскую прокуратуру, задержание связано с расследованием дела об уклонении от уплаты налогов, - передает ТАСС.
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#Керимов #Кремль #арест

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