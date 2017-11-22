Общество

32 минуты назад

Липчанин просит отменить школьные поборы на охрану

7 474
#охрана #инициатива #поборы
Липчанин просит отменить школьные поборы на охрану

И ввести онлайн-наблюдение.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Игорь Иванов считает, что стоит отменить такой пункт школьных поборов как оплата охраны учреждений. Автор предлагает поддержать его в Сети.

- Предлагаю полностью отменить сборы за якобы охрану в учебных заведениях. Так называемую «ОХРАНУ». Повсеместно во всех учебных, дошкольных учреждениях ввести систему видеонаблюдения, то есть камер по периметру здания, внутри здания и вывести изображение на пульт вневедомственной охраны Липецка. Ввести повсеместно пропускную, турникетную систему входа в учебные заведения. Снять дополнительную обременительную нагрузку с родителей учеников Липецка и области. Согласно статье 41 п. 8 ч.1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», образовательное учреждение должно обеспечить охрану и безопасность детей во время их пребывания в учебной организации. Детсады и школы находятся под прямой юрисдикцией государства, которое обязано за свой счет нести все обременения в исполнении и обеспечении гарантированных конституционных прав, - указывает автор инициативы.

Предложение об отмене сборов денег на охрану школ в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 22 декабря. Если к этому сроку идея наберет свыше 500 положительных откликов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
7 474
#охрана #инициатива #поборы

Комментарии (7)

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3 минуты назад
Антон, отдай детям больным , каждой школе спонсоров из прокуратуры . Это мое мнение .
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Антон

8 минут назад
идите вы в опу с такими предложениями, 100 р. в месяц еще никого не разорили
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Л.В.

8 минут назад
Правильно.Давно пора
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депутат

16 минут назад
вот переизберут нашего царя , будете еще больше платить за все
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Справедливый город

18 минут назад
Очень умное и правильное решение ,рассмотрят ли его в мэрии ?Вопрос.
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Гость.

22 минуты назад
Так поборы незаконны.За охрану платит Департамент образования.Это лишний раз подтверждает коррупцию.Даже интересно, заинтересуется прокуратура этим сообщением.
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ДИРЕКТРИСА

24 минуты назад
А мне ж что не перепадет.
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