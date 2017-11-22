Общество
32 минуты назад
Липчанин просит отменить школьные поборы на охрану
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И ввести онлайн-наблюдение.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Игорь Иванов считает, что стоит отменить такой пункт школьных поборов как оплата охраны учреждений. Автор предлагает поддержать его в Сети.
- Предлагаю полностью отменить сборы за якобы охрану в учебных заведениях. Так называемую «ОХРАНУ». Повсеместно во всех учебных, дошкольных учреждениях ввести систему видеонаблюдения, то есть камер по периметру здания, внутри здания и вывести изображение на пульт вневедомственной охраны Липецка. Ввести повсеместно пропускную, турникетную систему входа в учебные заведения. Снять дополнительную обременительную нагрузку с родителей учеников Липецка и области. Согласно статье 41 п. 8 ч.1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», образовательное учреждение должно обеспечить охрану и безопасность детей во время их пребывания в учебной организации. Детсады и школы находятся под прямой юрисдикцией государства, которое обязано за свой счет нести все обременения в исполнении и обеспечении гарантированных конституционных прав, - указывает автор инициативы.
Предложение об отмене сборов денег на охрану школ в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 22 декабря. Если к этому сроку идея наберет свыше 500 положительных откликов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
- Предлагаю полностью отменить сборы за якобы охрану в учебных заведениях. Так называемую «ОХРАНУ». Повсеместно во всех учебных, дошкольных учреждениях ввести систему видеонаблюдения, то есть камер по периметру здания, внутри здания и вывести изображение на пульт вневедомственной охраны Липецка. Ввести повсеместно пропускную, турникетную систему входа в учебные заведения. Снять дополнительную обременительную нагрузку с родителей учеников Липецка и области. Согласно статье 41 п. 8 ч.1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», образовательное учреждение должно обеспечить охрану и безопасность детей во время их пребывания в учебной организации. Детсады и школы находятся под прямой юрисдикцией государства, которое обязано за свой счет нести все обременения в исполнении и обеспечении гарантированных конституционных прав, - указывает автор инициативы.
Предложение об отмене сборов денег на охрану школ в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 22 декабря. Если к этому сроку идея наберет свыше 500 положительных откликов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
7 474
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Антон
Л.В.
депутат
Справедливый город
Гость.
ДИРЕКТРИСА