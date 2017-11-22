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сегодня, 11:51
Путин и Трамп провели «замечательный» разговор
Именно таким назвал диалог двух лидеров президент США.
Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл "замечательный" разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Стороны обсудили урегулирование ситуации в Сирии, сотрудничество в борьбе с терроризмом, обстановку на Корейском полуострове и конфликт на юго-востоке Украины, - пишет "Россиская газета".
"У нас с президентом Путиным был замечательный разговор. Мы говорили о Сирии, что очень важно. Мы говорили о Северной Корее", - сказал Трамп журналистам.
"У нас был замечательный телефонный разговор с президентом Путиным. Мы говорили об установлении мира в Сирии — это очень важно. Мы говорили о Северной Корее, Украине. Беседа продолжалась почти полтора часа". - сообщил Трамп.
Разговор президентов продолжался более часа. Помимо сирийского конфликта, главы государств обсудили ситуацию на Корейском полуострове и в Афганистане. При обсуждении украинского кризиса стороны подтвердили необходимость выполнения минских соглашений.
Ранее сообщалось, что и Путин, и Трамп выразили удовлетворение разговором, который носил деловой и содержательный характер.
"У нас с президентом Путиным был замечательный разговор. Мы говорили о Сирии, что очень важно. Мы говорили о Северной Корее", - сказал Трамп журналистам.
"У нас был замечательный телефонный разговор с президентом Путиным. Мы говорили об установлении мира в Сирии — это очень важно. Мы говорили о Северной Корее, Украине. Беседа продолжалась почти полтора часа". - сообщил Трамп.
Разговор президентов продолжался более часа. Помимо сирийского конфликта, главы государств обсудили ситуацию на Корейском полуострове и в Афганистане. При обсуждении украинского кризиса стороны подтвердили необходимость выполнения минских соглашений.
Ранее сообщалось, что и Путин, и Трамп выразили удовлетворение разговором, который носил деловой и содержательный характер.