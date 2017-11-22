Происшествия

53 минуты назад

Дерево упало на два автомобиля в Липецке

3 949
#снегопад #авария
2
Дерево упало на два автомобиля в Липецке

Число пострадавших от прихода зимы растет.

Очередное сообщение о падении дерева на автомобили пришло с улицы Космонавтов. Как указывает пользователь социальной сети «Вконтакте», обрушившееся под тяжестью мокрого снега растение придавило сразу два автомобиля. Помимо того, что пострадали два авто, страдают и участники движения: дерево перегородило выезд из двора. Ситуация имеет место в районе домов №№20 и 22 на улице Космонавтов.



Напомним, что начавшийся вчера вечером снегопад стал причиной целой серии коммунальных драм — от упавших на авто и рельсы трамвайной линии деревьев до обрыва линий электропередач. Борьба с последствиями уверенного прихода зимы началась еще ночью.
3 949
#снегопад #авария
2

Комментарии (4)

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ИГИЛ

15 секунд назад
замотало ваше хим оружие .....
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ВАДА

10 минут назад
виновными признана олимпийская сборная РОССИИ.....количество допинга не выдержало даже дерево .
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канцлер Ангелина Марковна

31 минуту назад
Виновных найдём, и накажем
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наказать ядерным ударом

41 минуту назад
истинно уверяю вас в этом виноват барак Обама и не иначе
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