Происшествия
53 минуты назад
Дерево упало на два автомобиля в Липецке
Число пострадавших от прихода зимы растет.
Очередное сообщение о падении дерева на автомобили пришло с улицы Космонавтов. Как указывает пользователь социальной сети «Вконтакте», обрушившееся под тяжестью мокрого снега растение придавило сразу два автомобиля. Помимо того, что пострадали два авто, страдают и участники движения: дерево перегородило выезд из двора. Ситуация имеет место в районе домов №№20 и 22 на улице Космонавтов.
Напомним, что начавшийся вчера вечером снегопад стал причиной целой серии коммунальных драм — от упавших на авто и рельсы трамвайной линии деревьев до обрыва линий электропередач. Борьба с последствиями уверенного прихода зимы началась еще ночью.
Напомним, что начавшийся вчера вечером снегопад стал причиной целой серии коммунальных драм — от упавших на авто и рельсы трамвайной линии деревьев до обрыва линий электропередач. Борьба с последствиями уверенного прихода зимы началась еще ночью.
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