Несколько улиц областного центра останутся завтра без воды

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", в связи с ремонтными работами на сетях водоснабжения, в четверг 23 ноября с 10:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:

- пл. Мира, 2, 2а, 3, 1а, 1, 1г, 1б, 1в;



- ул. Спиртзаводская, 1, 1а, 5, 7, 9, 11, 10, 12, 9а;



- ул. Инженерная, 3, 5, 5а;



- ул. З. Космодемьянской, 1, 3, 3б, 1 б, 3а, 3а/1, 2/1, 4а, 1а к 1, 1а;



- ЦТП ПАО «Квадра»;



- Осенний проезд, 2а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 6а, 4/2, 2а, 2б, 3в, 3б, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1ж, 1к;



- ул. Фурманова, 21, 23, 25, 23а, 32, 34, 34а, 36, 36а, 37, 23/3, 41, 43, 27, 44, 59а, 47, 45, 51, 53а, 53 ,59а, 59б, 59в, 63/1, 63, 67, 30а, 54, 28б;



- частный сектор: ул. Земная; ул. Дорожная; ул. Зареченская; ул. Кленовая; ул. Фурманова; ул. Лесопарковое хозяйство.



Подвоз воды: по заявкам жителей.



Дополнительную информацию можно получить по тел. 075 и 236-075