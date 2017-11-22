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Не стало оперного певца Дмитрия Хворостовского

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#Хворостовский
Не стало оперного певца Дмитрия Хворостовского

На 56-м году жизни скончался Дмитрий Хворостовский.

В Лондоне в возрасте 55 лет скончался известный оперный певец Дмитрий Хворостовский. Об этом ТАСС сообщила представитель артиста в России. "Это действительно, к сожалению, так случилось", - сказала она.

Будучи совсем молодым, он смог покорить сердца людей во всем мире и стать не просто звездой оперной сцены, но настоящим рокером и бунтарем, который сломал стереотипы об оперных исполнителях, всегда делал не так, как надо, а так, как хочется, и боролся со страшной болезнью до самого конца.

Напомним, в июне 2015 года у исполнителя была диагностирована опухоль головного мозга. Из-за болезни артисту пришлось отказаться от участия в оперных постановках. Также были отменены несколько концертов. Но певец был настроен оптимистично, не терял надежды полностью избавиться от недуга. Концертную деятельность Хворостовский решил не бросать и запланировал запись новых альбомов.

Знаменитый баритон прошел несколько курсов химиотерапии, но болезнь оказалась сильнее.

"Сложно. Очень. Но я заметил, что чувство страха в таких обстоятельствах полностью атрофируется. Приходит понимание того, что никто тебе не поможет. Лишь только ты сам себе. И тут главное - не дать слабины. Здесь только воля и терпение твои верные союзники", - недавно рассказывал Дмитрий Александрович в интервью СМИ, каково это - жить, когда судьба подкидывает такие испытания..

Дмитрий Хворостовский родился и вырос в Красноярске. Окончил местное педагогическое училище и институт искусств. В 1985-1990 годах был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета. В 1989 году победил в Международном конкурсе оперных певцов в Кардиффе. Выступал в лучших оперных театрах мира.
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#Хворостовский

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