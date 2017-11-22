Общество

сегодня, 11:42

Липчан просят убрать личный автотранспорт из дворов

12 1044
#снегопад
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Липчан просят убрать личный автотранспорт из дворов

Наиболее проблемными при очистке от снега районами города стали новостройки.

Как сообщили в департаменте ЖКХ админстрации Липецка, при очистке города от последствий ночного снегопада наиболее проблемными утром традиционно оказались несколько новых густонаселенных микрорайонов юго-запада города, а также 15 и 12 жилые районы. Большинство управляющих компаний готовы были работать прошедшей ночью. Однако не смогли полноценно очистить проезды из-за обилия припаркованного к многоквартирным домам личного автотранспорта. Сейчас во внутридворовых территориях УК задействовано свыше 30 единиц спецтехники.

Для проведения качественной уборки снега департамент ЖКХ обращается к липчанам с просьбой убрать машины с придомовой территории и в течение двух дней ограничить парковку автомобилей во дворах.

При департаменте созданы выездные рабочие группы, которые мониторят состояние внутриквартальных территорий и работу управляющих компаний. В 17.00 результаты работы групп будут подведены на оперативном совещании с участием руководителей управляющих компаний. В том числе планируется обсудить трудности, возникшие у эксплуатирующих организаций по ликвидации последствий снегопада.

Такие вечерние производственные совещания до конца недели станут ежедневными с тем, чтобы координировать усилия и при необходимости оперативно направлять дополнительные силы и средства на проблемные участки. 
12 1044
#снегопад
1

Комментарии (12)

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виктор

1 минуту назад
машина не вхдит в лифт как убрать если нельзя выезжать а требуют подскажите пожалуйста
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Леля

14 минут назад
"... Большинство управляющих компаний готовы были работать прошедшей ночью..." Я просто плАчу от умиления
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Мимоходом

23 минуты назад
Ну убрал. И что? Вечером приеду - ничего не изменится. Не в первый раз.
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ама

25 минут назад
ну кракин и ослина
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НОВОСЕЛКИ И ССЕЛКИ

37 минут назад
Когда СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ наступит. А то едросы не справляются.
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Гостья

39 минут назад
На университетском даже и не собирались ничего убирать,позвонили в управляющую компанию,сказали оставляйте заявку....дурдом
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Кракин

41 минуту назад
Ну вот думаю, а где же дебилы с воплями "покупайгараж" думал мозги появились у них. Ан нет вылез первый. Вопрос где столько гаражей построить у них как бы не стоит? Или мосх дебила не способен на два шага вперёд думать?
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ZZZZ

49 минут назад
Шутники, млин. Одни просят не пользоваться личным транспортом, а другие просят убрать его из дворов. И куда людям девать ЛТ (кроме гаража, конечно, же)?
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Инна

56 минут назад
Очищать для выезда не надо, а для проезда надо.
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с

сегодня, 12:11
покупайте гараж
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