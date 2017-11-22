Липчан просят убрать личный автотранспорт из дворов

Наиболее проблемными при очистке от снега районами города стали новостройки.

Как сообщили в департаменте ЖКХ админстрации Липецка, при очистке города от последствий ночного снегопада наиболее проблемными утром традиционно оказались несколько новых густонаселенных микрорайонов юго-запада города, а также 15 и 12 жилые районы. Большинство управляющих компаний готовы были работать прошедшей ночью. Однако не смогли полноценно очистить проезды из-за обилия припаркованного к многоквартирным домам личного автотранспорта. Сейчас во внутридворовых территориях УК задействовано свыше 30 единиц спецтехники.



Для проведения качественной уборки снега департамент ЖКХ обращается к липчанам с просьбой убрать машины с придомовой территории и в течение двух дней ограничить парковку автомобилей во дворах.



При департаменте созданы выездные рабочие группы, которые мониторят состояние внутриквартальных территорий и работу управляющих компаний. В 17.00 результаты работы групп будут подведены на оперативном совещании с участием руководителей управляющих компаний. В том числе планируется обсудить трудности, возникшие у эксплуатирующих организаций по ликвидации последствий снегопада.



Такие вечерние производственные совещания до конца недели станут ежедневными с тем, чтобы координировать усилия и при необходимости оперативно направлять дополнительные силы и средства на проблемные участки.

