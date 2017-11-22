Осужденный рецидивист сорвал погон с плеча надзирателя

Прокурор Ельца утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту угрозы применения насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, неоднократно судимый житель Краснодарского края, отбывающий наказание в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Липецкой области, в связи с нарушением правил внутреннего распорядка был переведен в штрафной изолятор.

Несмотря на это, обвиняемый не изменил своего поведения и, следуя с прогулки, стал высказывать оскорбления и угрозы в адрес сопровождавшего его сотрудника исправительной колонии, а затем сорвал погон с его форменной одежды.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.2 ст.321 Уголовного кодекса РФ.

Признав собранные по уголовному делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.