Общество

сегодня, 11:21

Осужденный рецидивист сорвал погон с плеча надзирателя

13 929
#насилие в отношении представителя власти
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Осужденный рецидивист сорвал погон с плеча надзирателя

Прокурор Ельца утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту угрозы применения насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, неоднократно судимый житель Краснодарского края, отбывающий наказание в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Липецкой области, в связи с нарушением правил внутреннего распорядка был переведен в штрафной изолятор.

Несмотря на это, обвиняемый не изменил своего поведения и, следуя с прогулки, стал высказывать оскорбления и угрозы в адрес сопровождавшего его сотрудника исправительной колонии, а затем сорвал погон с  его форменной одежды.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.2 ст.321 Уголовного кодекса РФ. 

Признав собранные по уголовному делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

13 929
#насилие в отношении представителя власти
2

Комментарии (13)

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гость

2 минуты назад
эти троешные мусора в корень о *** л и. что Сотников что и все замы его п е ту х и ткнутые
ответить

гость

3 минуты назад
надо было мента в ы е б а т ь и выкинуть
ответить

мент

32 минуты назад
головой. их. в. парашу.
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Кент

35 минут назад
Ребят, а не кто не вкурсе, что во Фсине лип., обл., происходит, вроде как руководитель поменялся
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WAX

48 минут назад
Очень важная новость!
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Генерал Бикасов

сегодня, 12:08
Сорвал разгон и засунул в жопу. Не дописали событие.
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мент

сегодня, 12:02
кайло ломы. им. раздать. и. на. Урал. их. гнать. горы. равнять. добывать. щебенку. для. страны. да. лес. валить. железные. дороги. строить. чтоб. им. жизнь. не. казалась. раем
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????????

сегодня, 11:58
а где жа щас сыночек королёва, на зоне, аль на канарах, ведь все знаю ту криминальную историю
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а по мне

сегодня, 11:56
зеки и виртухаи, чтоб-то они друг друга порезали, поубивали
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злой обыватель

сегодня, 11:53
меня так постоянно мудохали на зоне, потом в петушиную хату перевели
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