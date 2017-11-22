Происшествия

сегодня, 11:05

Жителя Липецкой области отправили в колонию за обман с кредитом

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#мошенничество #угроза убийством
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Жителя Липецкой области отправили в колонию за обман с кредитом

А также — за угрозу убийством.

Мировой судья СУ №2 Лебедянского района Липецкой области рассмотрел нетривиальное уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого местного жителя. Сначала мужчина по подложным сведениям взял кредит, а потом угрожал приятелю убийством.

Как указано в материалах суда, житель Агрономовского сельсовета 28 июня 2016 года пришел в магазин «Связной» и попросил оформить на него в кредит покупку техники. Кредит мужчина выплачивать не собирался, более того, для оформления документов предоставил лживые сведения о трудоустройстве и заработке. Фальшивому слесарю предоставили средства на общую сумму 14 478 рублей. На эти деньги злоумышленник купит смартфон и аксессуары.

Спустя год, 29 июля 2017 года, обманщик-покупатель и его приятель встретились около магазина «Продукты». Завязалась ссора, в ходе которой первый выхватил нож и со словами «Я тебя убью!» замахнулся им в сторону лица оппонента.

Действия подсудимого были квалифицированы как мошенничество и угроза убийством. Свою вину житель сельсовета Лебедянского района полностью признал.

Суд признал мужчину виновным в преступлениях и с учетом частичного сложения и неотбытых наказаний отправил его в исправительную колонию общего режима на 1 год и 7 месяцев.
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#мошенничество #угроза убийством
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Комментарии (1)

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Дмитрий

сегодня, 11:22
Руслан Герасимов там не фигурировал директор Декор-Л или Вардека стоун48 случано а то тот кинул на столешницы с искуственным камнем человек 20.
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