Магазинный вор сломал полицейскому палец

Советским районным судом оглашен приговор в отношении жителя Липецка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ.

Как следует из материалов дела, подсудимый украл товар из супермаркета, пытался скрыться с украденным, но был задержан участковым уполномоченным полиции.

Пр задержании мужчина схватил полицейского за руку и заломил пальцы, в результате чего сотрудник правоохранительных органов получил закрытый перелом фаланги пальца. Таким образом ему был причинен вред здоровью средней тяжести.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину и заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, которое судом было удовлетворено.

Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ, приговорив его к наказанию в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком на 2 года, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Липецкой области.