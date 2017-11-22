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Магазинный вор сломал полицейскому палец

8 859
#кража
2
Магазинный вор сломал полицейскому палец

Советским районным судом оглашен приговор в отношении жителя Липецка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ.

Как следует из материалов дела, подсудимый украл товар из супермаркета, пытался скрыться с украденным, но был задержан участковым уполномоченным полиции.

Пр задержании мужчина схватил полицейского за руку и заломил пальцы, в результате чего сотрудник правоохранительных органов получил закрытый перелом фаланги пальца.  Таким образом ему был причинен вред здоровью средней тяжести.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину и заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, которое судом было удовлетворено.

Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ, приговорив его к наказанию в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком на 2 года, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Липецкой области.

8 859
#кража
2

Комментарии (8)

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Спорт зал

40 минут назад
А занятия проводят или это на бумаге .
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Роман Королёв

сегодня, 12:05
А мне три года условно, вот тахта
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Вася

сегодня, 12:00
*
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злой обыватель

сегодня, 11:52
Да чего ж за палки рубят мусора? В стране среди простого люда мошенничество, среди чинуш - коррупция махровым цветом процветает. А тут менту палец сломали, надзирателю погон сорвали. Всех на Колыму гнать золото мыть пора давно. Толку уже нет никакого от той и этой пи.арвы!
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Виолета Цыпкина

сегодня, 11:42
да и пуй с ними
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Липчанка

сегодня, 11:36
Полицай - девочка 18 летняя
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шаршавый

сегодня, 11:34
скоро школьники * -дить дудут
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Сергей 13

сегодня, 11:30
У полицаев с физ подготовкой как то не очень,хорошо не задули пока никого.
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