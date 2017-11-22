Липчане, в принципе, довольны детской инфраструктурой в городе

Город попал в «двадцатку» лучших

В целом жители крупнейших городов России довольны качеством инфраструктуры для детей в своих районах. Это показали результаты опроса, проведенного аналитиками Domofond.ru.

Специалисты предложили оценить утверждение «В моем районе есть все необходимое для детей: игровая площадка, детский сад и поликлиника, школа и т. д.» по 10-балльной шкале. В опросе принял участие 258 441 респондент. В среднем по стране респонденты оценили условия для детей на 6,4 балла из 10 возможных. При этом разница между наиболее и наименее привлекательными городами составила 2,8 балла.

Лидером рейтинга стала Москва. Местные жители оценили детскую инфраструктуру на 8,1 балла. В качестве преимуществ они отмечают «шаговую доступность поликлиники, досуговых, дошкольных, школьных учреждений», а также близость зеленых зон, удобных для прогулок с детьми.

Вторую строчку занял Санкт-Петербург. Жители упоминают наличие «хороших детских площадок» и отмечают, что им «есть где погулять и куда пойти». Замыкает тройку лидеров Тюмень, где в шаговой доступности находятся одновременно «школа, садик, поликлиника и кулинария». За год город поднялся на две позиции вверх, получив от жителей 7,7 балла.

Липецк в десятку не попал, но обосновался на 12 месте из 100. В Липецке были опрошены 1607 респондентов, которые весьма неплохо отозвались о детской инфраструктуре в городе.